Отработали около 4 тыс. часов в 372 смены: с Черного моря вернулись волонтеры Татарстана

Тридцать пять волонтеров вернулись сегодня в Казань из Анапы, где на протяжении двух недель занимались ликвидацией последствий разлива нефти. На вокзале молодых людей встречали родственники, друзья и журналисты.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Я работала в стационаре штаба «Полярные зори», помогала пострадавшим птицам. Вела первичный прием, кормила и поила пернатых, давала препараты, следила за их состоянием. Получила уникальный опыт работы с дикими птицами, краснокнижными видами», – рассказала «Татар-информу» учащаяся четвертого курса Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана Полина Какаулина.

Девушка выхаживала гагар и чомг, трудилась по восемь часов в день в защитном комбинезоне, очках, перчатках и маске. За одну смену ей доводилось работать с 5–15 птицами.

«Птицы поступали в разном состоянии. Надеюсь, что им удастся восстановить свои силы и вернуться в естественную среду. Они полетят на озера, вернутся на море, где являются важной частью экосистемы. Даже если выживет небольшой процент, за это стоит бороться», – отметила Полина.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Интересно, что два добровольца, Александр Щадилов и Максим Антонов, сегодня отмечают дни рождения. Александр Щадилов учится на четвертом курсе в КНИТУ-КАИ имени Туполева, ему исполнилось 22 года.

«В Анапе работал на пляже по шесть часов в день, просеивал песок через сито, убирал мазут. Временами дули сильные ветра, пару раз шел снег. Никаких сложностей не было, всё было классно и весело. Если представится возможность, обязательно поеду еще раз», – заявил Александр.

В состав команды волонтеров также вошли учащиеся Мамадышского политехнического колледжа, Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Казанского энергетического университета и других учебных заведений.

«Ребята выполняли важную миссию, занимались ликвидацией последствий экологической катастрофы. К этому благому делу подключилось огромное количество жителей нашей страны», – сообщил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Молодые люди работали на трех пляжах Анапы и в двух реабилитационных центрах. В птичнике «Жемчужная 9» сейчас полным ходом идет строительство новой мойки, расширяется реабилитационный центр. Представители Татарстана принимали активное участие в строительстве.

«В общей сложности наши ребята вышли в 372 смены, отработали 3974 часа. В реабилитационных центрах они трудились и в дневные, и в ночные смены», – подчеркнул Мубаракшин.

Поездка добровольцев для работы в штабе волонтеров на Черном море стала возможна благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Студенты жили в поселке Витязево, им предоставили необходимые средства защиты.