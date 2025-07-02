Руководитель организации «Сады Закамья» предупредил о росте сорняков из-за дождей

С одной стороны дождливая погода в конце июня и в начале июля в Татарстане способствует росту садовых культур, но, с другой стороны, из-за переизбытка влаги участки захватили сорняки. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков.

«Садоводы освободились от полива, за нас это делают небеса – поливают наши огороды. В некоторых садоводческих товариществах республики, а таких большинство, воду дают по графику – по несколько часов в определенные дни», – сказал он.

Однако при такой погоде активно растут сорняки.

«Хочется посоветовать садоводам не опускать руки, бороться с сорняком. Такая погода способствует его бурному росту. А там, где сорняки, – затенение и удержание влаги, что способствует гниению ягодных культур», – пояснил Волков.

Между тем, по словам собеседника «Татар-информа», фруктовые деревья в садах растут хорошо, в этом году прекрасный урожай вишни.

Подробнее о прогнозе погоды в июле читайте в материале «Татар-информа».