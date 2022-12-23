Руководитель ОНФ в Татарстане: авторитет Минниханова не вызывает сомнений

Решение по новому наименованию главы региона, принятое сегодня депутатами Госсовета Татарстана, демонстрирует принцип единства публичной власти, а авторитет руководителя региона Рустама Минниханова не вызывает никаких сомнений. Такое мнение высказал руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в РТ Ринат Фазылов.

«В современной общественно-политической ситуации во время проведения специальной военной операции становится очень важным и актуальным принцип единства публичной власти. Руководство Татарстана это понимает», – сказал он.

Спикер отметил, что изменения в наименовании высшего должностного лица республики показывают, что Татарстан живет и работает в едином федеральном поле.

«Наша республика по социально-экономическим показателям, безусловно, является регионом-лидером. Авторитет руководителя региона Рустама Минниханова как высшего должностного лица республики ни у кого не вызывает никаких сомнений», – подчеркнул Фазылов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутаты Госсовета Татарстана на 39-м заседании парламента приняли во втором чтении и в целом законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию республики. В проекте закона предложено новое наименование должности руководителя региона – «Глава – Раис Республики Татарстан».