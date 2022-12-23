Госсовет Татарстана принял законопроект с новым названием должности руководителя РТ

Депутаты Госсовета Татарстана на 39-м заседании парламента приняли во втором чтении и в целом законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию республики. В проекте закона предложено новое наименование должности руководителя региона – «Глава – Раис Республики Татарстан».

«Состоялось заседание Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению с рассмотрением проекта закона о внесении изменений в Конституцию РТ, принятого в первом чтении», – рассказал председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.

Он сообщил, что к назначенному сроку поправок к документу не поступило. Профильный комитет поддержал законопроект, подготовленный ко второму чтению и прошедший все необходимые согласительные процедуры.