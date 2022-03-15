Минсельхозпрод РТ: За прошедшую неделю произошел существенный рост цен на сахар и овощи

В Татарстане за прошлую неделю значительно выросли цены на сахар и овощи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Мы отслеживаем изменение цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. За прошедшую неделю произошел существенный рост цен на сахар и овощи. И такая ситуация характерна для всех российских регионов», – сказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, дополнительно проведено сравнение среднерозничных цен с регионами Приволжского федерального округа. «По молочной продукции в Татарстане стабильно одни из наименьших цен. Так как лук и свеклу мы завозим, то по цене они высоковаты», – отметил он.