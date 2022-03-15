Руководитель Менделеевского района поручил проверять цены и наличие товаров в магазинах

В настоящее время в Менделеевском районе не наблюдается потенциальных факторов, способных вызвать напряженность на рынке труда. Ситуация оценивается как стабильная, заявил во время аппаратного совещания руководитель Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

«В условиях новой экономической реальности главными являются сохранение производств и рабочих мест», — отметил спикер.

На сегодняшний день в Менделеевском районе создан антикризисный штаб, который возглавляет заместитель руководителя исполкома по ТОСЭР, экономике и развитию предпринимательства Ленар Ахметов.

«Задачи реальные. Я прошу Ленара Раилевича проводить ежедневный мониторинг цен. Ранее подобная ситуация на продовольственном рынке наблюдалась во время первой волны пандемии. Сейчас же могу точно сказать, что наша республика способна полностью обеспечить себя всеми необходимыми продуктами питания», — отметил спикер.

Также руководитель района попросил всех глав сельских поселений взять на особый контроль вопрос наличия продовольствия первой необходимости, а также стоимости основных продуктов питания.

«Обо всех случаях необоснованного повышения цен прошу оперативно сообщать лично мне и в исполком района, а также в Управление федеральной антимонопольной службы для принятия немедленных мер. Наблюдаются некоторые моменты спекуляции. Если брать сетевые магазины, то там ситуация стабильная», — сказал Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики.