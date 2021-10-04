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Ру Тат
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4 октября 2021  14:30
Эльза Кузнецова

Руководитель исполкома Нижнекамского района РТ объявил о досрочном прекращении полномочий

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Руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Айдар Сайфутдинов объявил о досрочном прекращении полномочий. Об этом на сессии депутатов в Нижнекамском районе заявил руководитель района Айдар Метшин. 

«В адрес Совета Нижнекамского района поступило заявление от Сайфутдинова Айдара Габдуллазановича о досрочном прекращении полномочий руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района. Мы высоко оцениваем работу, которую Айдар Габдуллазанович осуществлял во главе исполнительного комитета, координируя широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности Нижнекамского района», — отметил мэр.

Решение о досрочном прекращении полномочий руководителя исполкома принято единогласно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Айдар Метшин объявил о сложении полномочий мэра Нижнекамска.

#нижнекамский район
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