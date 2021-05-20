Руководитель и коллектив бавлинского Аппарата Совета привились от коронавируса

Мобильная бригада в составе трех медиков сделала первый компонент двухфазной вакцины «Спутник V» тридцати специалистам Аппарата Совета города Бавлы, включая руководителя Айгуль Халитову. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации района. Вторую вакцину привившиеся получат через 21 день.

На сегодняшний день вакцину получили главный врач Центральной районной больницы Глеб Алексеев и его заместитель Ринат Шафиков, руководитель исполкома района Ильяс Гузаиров, его первый заместитель по социальным вопросам Ильмира Хуснуллина. А глава района Рамиль Гатиятуллин и его заместитель Ринат Хамидуллин одними из первых вакцинировались еще в декабре прошлого года.

Помимо выездных бригад и поликлиники, с 30 апреля в молодежном клубе «Ватан» заработал дополнительный пункт вакцинации. Главный врач ЦРБ Глеб Алексеев уточнил, что ежедневно в дополнительном пункте прививаются более 20 человек. Активная вакцинация идет и в сельских поселениях района. По словам Алексеева, 60% привившихся — жители старше 60 лет.

По информации «Бавлы-информ», пункт в «Ватане» работает с 9 до 12.00 ежедневно, кроме воскресенья. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Бавлинцы положительно отнеслись к открытию дополнительного пункта, так как это позволило разгрузить очереди в поликлинике.

«Молодцы, что открыли дополнительный пункт. Тоже сегодня сделала. Быстро и удобно», — поделился один из пользователей в соцсетях.

«4 мая мы ездили в МЦ „Ватан“, сделали прививку. Очереди нет. Очень доброжелательные специалисты. Спасибо. Прививку сделала и мама. Ей 81 год. Прошли сутки. Все чувствуем себя нормально. Была температура всего лишь 37. Через три часа температура нормализовалась. Чувствовалось только легкое недомогание. А так все хорошо. Руководству огромное спасибо. Все мы очень довольны», — написала другая горожанка.

На сегодняшний день в Бавлинском районе прививку от Covid-19 первым компонентом сделали 2880 бавлинцев, вторым — 1962 человека.

В общей сложности, на 19 мая в республике провакцинировано 302 615 человек (прирост — 6 013), из них вторую прививку получили — 213 956 татарстанцев, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».