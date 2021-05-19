Еще 33 жителя Татарстана заболели коронавирусом

В Татарстане еще 33 человека заболели коронавирусной инфекцией, из них 1 случай — завозной, 32 — контактные.

«16 человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 12 человек, в Набережных Челнах — 6, в Лениногорском районе — 5, в Зеленодольском — 4, в Лаишевском и Пестречинском — 2,

Верхнеуслонском и Нижнекамском районах — по 1 случаю заболевания.

На 19 мая в Татарстане зарегистрировано 21 107 случаев Covid-19. Выздоровело за весь период 18 036 человек, в том числе 22 за минувшие сутки.

Провакцинировано 302 615 человек (прирост — 6 013), из них вторую прививку получили — 213 956.