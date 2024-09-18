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Общество 18 сентября 2024 18:29

Руководитель Госжилинспекции РТ в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев

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Руководитель Госжилинспекции РТ в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев
Руководитель Госжилинспекции РТ Александр Тыгин
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 19 сентября, руководитель Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальных сетей.

Тыгин расскажет о подготовке к отопительному сезону в республике и об организации контроля работы управляющих компаний.

Эфир начнется в 11 часов. Прямая трансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».

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