Руководитель фестиваля PROинтерес: 70% школьников не знают, чем хотят заниматься в жизни

Согласно результатам исследований, в России более 70% школьников не знают, чем хотят заниматься в жизни. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель фестиваля «PROинтерес» Марат Исмагилов.

«Кадровая проблема начинается в школе, и работать необходимо там. По результатам исследований, более 70% школьников не имеют представления о том, чем хотят заниматься в жизни, и поступают в учебные заведения неосознанно. Они скорее выбирают школьные предметы, нежели профессии», — заявил спикер.

Исмагилов подчеркнул, что, согласно прогнозам, к 2030 году российскому рынку труда будет не хватать 2,8 млн специалистов, а «кадровая экономика может потерять до 300 млрд долларов».

«Наблюдается достаточно сложная ситуация с набором кадров. Работодатели по всей стране испытывают настоящий кадровый голод. У нас специалисты с начальным профессиональным образованием в достаточном дефиците. На наш взгляд, кадровая проблема стабильна, и ситуация ухудшается. Необходима профориентация — синтез взаимодействия школ, предприятий, родителей», — отметил руководитель фестиваля «PROинтерес».

Он добавил, что персонализированная профессиональная ориентация поможет подросткам узнать свои сильные стороны и глубинные интересы, сформулировать жизненные цели и на основе этого понять, чем они хотят заниматься.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане с 1 марта по 15 апреля пройдет профориентационный фестиваль в цифровом формате PROинтерес, принять участие в котором может молодежь в возрасте от десяти лет до 21 года.