Татарстанцам помогут определиться с выбором профессии на цифровом фестивале PROинтерес

В Татарстане с 1 марта по 15 апреля пройдет профориентационный фестиваль в цифровом формате PROинтерес. Участие в нем может принять молодежь в возрасте от 10 лет до 21 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель фестиваля Марат Исмагилов.

«Фестиваль пройдет на площадке приложения Round, которое можно скачать бесплатно. Дальше нужно выполнить конкурсное задание, опубликовать проект и участвовать в розыгрышах и конкурсах. Каждое задание раскрывает либо профессию, либо конкретную компанию. В результате подросток знакомится с работодателем и формирует свое отношение к компании, а также понимает, что у него получается лучше всего и что ему действительно нравится», – рассказал спикер.

Основная часть фестиваля пройдет в онлайн-формате, участвовать в нем можно с компьютера или смартфона. «До середины апреля участники будут проходить челленджи разной направленности – творческие, технологические и естественнонаучные. Каждую неделю будет определяться по три конкурса, по которым пройдет розыгрыш. Мы также будем проводить розыгрыши среди подростков, которые выполнили три челленджа, семь и более», – отметил Исмагилов.

Кроме того, по его словам, есть специальная номинация для учебных заведений. Комплект оборудования для создания медиаконтента получит школа с самым большим количеством участников фестиваля (пропорционально количеству учащихся). Победителей объявят на выставке «Образование. Карьера 2022».

«У нас нет глобальной цели в рамках этого фестиваля, чтобы школьники 100-процентно определились со своими карьерными перспективами. Мы выступаем за то, чтобы они задумались как можно раньше о выборе профессии и смогли попробовать себя на реальных кейсах. Компаниям тоже нужно искать кадры не только на рынке труда, но и готовить их со школьной скамьи, исходя из своих задач. Так и появился фестиваль нового формата – PROинтерес», – заметил спикер.

Исмагилов подчеркнул, что проект был апробирован в Зеленодольском районе, где проводились профориентационные мероприятия для подростков. «Получили положительный опыт, – заключил он. – Проведение фестиваля поддержали Правительство Татарстана и 14 крупных компаний республики, заинтересованных в привлечении новых кадров».