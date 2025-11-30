Глава движения жен бойцов СВО в РТ стала одной из победительниц конкурса «Нечкэбил»

Фото: РОО РТ «Под крылом семьи»

В Казани 28 ноября, накануне российского Дня матери, состоялся финал ежегодного конкурса «Нечкэбил», где в номинации «Алтын Нечкэбил» победу одержали многодетная мать, супруга бойца СВО и руководитель движения жен СВО «Никто кроме нас» в РТ Лилия Култышева, а также Татьяна Крайнова из поселка Аксубаево. Об этом с «Татар-информом» поделилась Лилия Култышева.

Конкурс дружных семей Татарстана в юбилейный год – Год защитника Отечества – прошел под девизом «С семьи начинается Родина». В финале приняли участие 10 семей из восьми муниципальных районов и города Казани.

Торжественное открытие провели почетные гости: депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Татьяна Ларионова, депутат Госсовета РТ Ольга Воронова, начальник Управления ЗАГС КМ РТ Эльмира Ахметова и руководитель конкурса «Нечкэбил» Ирина Жуйкова.

В летопись конкурса вошли новые истории крепких и счастливых семей Татарстана, которые бережно сохраняют и передают своим детям семейные ценности.

Победителями конкурса в 2025 году стали:

«Ин Нечкэбил» – Регина Губайдуллина из Муслюмово;

из Муслюмово; «Энже Нечкэбил» (3 место) – Татьяна Миронова из Агрыза;

из Агрыза; «Комеш Нечкэбил» (2 место) – Гульнара Ахметзянова из Казани;

из Казани; «Алтын Нечкэбил» (1 место) – Татьяна Крайнова из поселка Аксубаево и Лилия Култышева из Казани.

Фото и видео предоставила Лилия Култышева