«Я – супруга настоящего мужчины!»: как многодетная мама помогает сотням бойцов СВО

Мама трех детей из Казани Лилия Култышева (слева) после мобилизации супруга столкнулась с трудностями

Фото: из личного архива Лилии Култышевой

«Засыпаешь с молитвой, просыпаешься с молитвой»

После мобилизации мужа молодая жительница Казани оказалась в непростой жизненной ситуации. На ее хрупкие плечи в одночасье обрушилась куча обязанностей, которые они раньше делили вместе с супругом. Помощи по уходу за тремя маленькими детьми ждать было неоткуда, поскольку бабушки и дедушки живут в других регионах нашей страны. Кроме того, одолевал постоянный страх за жизнь и здоровье любимого человека.

«Естественно, были слезы, паника. На тот момент нашему младшему ребенку было всего три месяца. Когда мужа отправляли на фронт, я лежала с ним в больнице. Я просто попросила заведующую, чтобы за моим ребенком часок приглядели, и поехала на “Экспо”. Проводила мужа и вернулась обратно в больницу», – вспоминает она.

В первое время молодой маме было особенно тяжело, а тут еще проблемы со здоровьем у малыша.

«Нас выписали из больницы недолеченными, а через две недели я с этим же ребенком попала в реанимацию. А у меня еще двое детей, куда их девать? В больницу-то ведь всех не положат», – говорит Лилия.

Пришлось прибегнуть к помощи друзей. Но на этом неприятности не закончились. После мобилизации мужчины семья столкнулась с недопониманием в школе, где учился ребенок. Собеседница «Татар-информа» считает, что учебные заведения вообще не должны акцентировать внимание детей на том, что чей-то папа находится в зоне СВО.

«Во-первых, менталитет у всех разный, как у взрослых, так и у детей. Еще бывает, что некоторые интерпретируют информацию не так, как нужно, резко высказываются. Для чего это? Ребенку и так плохо без папы, а если ему еще в школе будут постоянно говорить: “Твой папа на войне, ты без папы...” Зачем это надо? Кому от этого лучше?» – размышляет собеседница.

Из-за этого конфликта пришлось поменять школу. Со временем женщина привыкла к бытовым трудностям, но что делать с эмоциями? Прошел год после отъезда мужа, но страх за него не прошел.

«Конечно, очень тяжело – истерики, слезы. Плачешь, переживаешь, молишься: засыпаешь с молитвой, просыпаешься с молитвой, во сне тоже молишься. Мы тут все за один год постарели на 10 лет, все седые стали, исхудали, а им там еще тяжелее», – говорит Лилия.

Женщина организовала движение «Никто, кроме нас! СВО» по регулярной отправке гуманитарного груза бойцам на передовую Фото: t.me/Niktokromenas1234

В первое время она пыталась разузнать, можно ли для ее мужа – отца трех детей оформить отсрочку. Но эти попытки пресек глава семейства.

«Муж мне сказал так: “Успокойся, не кипишуй, не ругайся ни с кем. Я уже здесь и вернусь только тогда, когда закончится СВО”», – вспоминает собеседница.

Жительница Татарстана объяснила решение своего мужчины:

«Он мне тогда сказал: “Я вижу, как здесь живут дети: днем играют в мячик, потом слышится вой сирен, и все бегут в укрытие. Я не хочу, чтобы мои дети так же прятались. Успокойся, я выживу, все будет нормально, я вернусь. Жди”», – рассказывает женщина.

Тогда Лилия приняла решение мужа и стала им гордиться еще больше.

«Я – супруга настоящего мужчины, доблестного солдата, героя, защитника и патриота своей Родины! Я – патриотка мужа и своей Родины», – говорит она.

«За этот год отправили 100 тонн пиломатериалов на фурах» Фото: t.me/Niktokromenas1234

«За год отправили 100 тонн пиломатериалов»

Женщина собрала волю в кулак и решила провести время в ожидании любимого мужчины с пользой – организовала движение «Никто, кроме нас! СВО» по регулярной отправке гуманитарного груза бойцам на передовую. Конечно, движение появилось не сразу. Сначала отправляла посылки мужу, потом его друзьям из взвода, дальше – всему полку.

«Мы занимаемся гуманитарной помощью для наших солдат. Почему я решила создать волонтерское движение? А кто, если не мы? Кто, если не надежный тыл? Мы нуждаемся в наших мужьях, отцах, братьях. Хотим, чтобы они были живыми и здоровыми, вернулись к нам. Они нуждаются в нас, в нашей поддержке и помощи. Они для нас – опора, так же как и мы для них. Как говорится, победа куется в тылу. Поэтому мы назвали наше движение в соцсети «“Никто, кроме нас! СВО”», – говорит Лилия.

Движение объединяет жен и мам героев, а также сестер, братьев и друзей. Есть просто неравнодушные люди, у которых никто не служит. На собранные добровольцами средства участники движения закупают все необходимое для бойцов. Помощь в организации транспорта оказывает Правительство Татарстана.

«Пару месяцев назад закупили пилораму на полк» Фото: t.me/Niktokromenas1234

«Мы каждый месяц ездим с гуманитарной миссией, каждые сорок дней отправляем машину. Отрабатываем потребности и нужды солдат, отправляем на передовую все необходимое. За этот год отправили 100 тонн пиломатериалов на фурах. Пару месяцев назад закупили пилораму на полк. Сейчас солдаты могут сами себе заготовить доски для постройки блиндажей. Также отправляем спецоборудование, не говоря уже о личных посылках, которые передают родственники», – рассказывает собеседница.

Помимо этого, неравнодушные татарстанцы помогают прифронтовым и военным госпиталям на территории России. Организация сотрудничает с волонтерскими движениями из других регионов – Якутии, Воронежской области, Белгорода, Удмуртии и Москвы.

«Принять участие в волонтерской, безвозмездной, добровольной миссии может каждый, кто хочет от чистого сердца помочь нашим солдатам. Мы всем открыты, всем рады, можем подсказать, с чего начать, как работать», – объясняет Лилия.

Добровольцы запустили проект по плетению маскировочных сетей в Кайбицком районе Татарстана Фото: t.me/Niktokromenas1234

Маскировочные сетки, теплые чулки, сухие обеды и аптечки «Маруся»

Что нужно солдатам? По словам основательницы движения, нужны квадрокоптеры, теплая, маскировочная одежда, качественная обувь, резиновые сапоги, тактические перчатки, влагоотталкивающий спрей для обуви, непортящиеся продукты питания.

«Мамы военнослужащих, которые входят в состав нашего движения, производят сухую еду. Это натуральная пища – картошка, морковка и другие овощи, которые они чистят и варят. Потом просушивают и упаковывают в специальные пакеты. Бойцы заваривают эту смесь кипятком, и еда готова», – поясняет жительница Казани.

Кроме того, добровольцы запустили проект по плетению маскировочных сетей в Кайбицком районе Татарстана. Активисты проводят мастер-классы для детей. К примеру, обучили воспитанников летней смены «Юный десантник» в Куркачах. Ребята за один день сплели большую маскировочную сетку. На данный момент участники движения «Кто если не мы! СВО» отправили бойцам около 40 таких сеток.

Недавно стартовал проект «Золотые руки» по вязанию специальных чулков для солдат с ампутированными конечностями. Теплые изделия, связанные женщинами Татарстана, направляют в военные госпитали России. Благодаря таким чулкам у бойцов восстанавливается кровообращение. В проекте принимают участие два региона – Татарстан и Удмуртия. В нашем регионе чулки вяжут в сельских поселениях. Кроме того, Лилия занимает должность начальника гуманитарного отдела в Союзе ветеранов СВО Казани.

Недавно стартовал проект «Золотые руки» по вязанию специальных чулков для солдат с ампутированными конечностями Фото: t.me/Niktokromenas1234

«Мы проводим колоссальную работу в нашем регионе. Это не только гуманитарная помощь, но и поддержка семей, потерявших своих родных на СВО. Есть семьи, с которыми солдаты давно не выходили на связь, мы помогаем их найти, связываемся с госпиталями. Одна из организаций, с которой сотрудничаем, изготавливает тактические носилки для госпиталей и аптечки “Маруся”. Люди вручную шьют такие изделия, а мы отправляем бойцам каждый месяц», – говорит Лилия.

Тактические носилки легкие и помещаются в походный рюкзак, их боец может взять с собой на спецзадание. Сейчас на попечении у общественников из Татарстана уже несколько полков.

«Отрабатываем потребности и нужды солдат, отправляем на передовую все необходимое» Фото: t.me/Niktokromenas1234

«Для младших детей папа на работе»

Жена участника СВО благодарна Правительству России и Татарстана за меры поддержки, которыми пользуется ее семья. Это освобождение от платы за детский сад, бесплатные обеды в школе. Но ей хочется, чтобы для детей расширили перечень образовательных услуг.

«Хочу, чтобы мои дети посещали дополнительные уроки. Это могло бы быть репетиторство по основным урокам в школе – русскому, математике, английскому языку. Дети стараются учиться, двоек пока нет. Мы учимся хорошо, но тяжеловато. Хочу, чтобы были дополнительные коллективные занятия для наших детей. Такая помощь лично мне просто необходима», – говорит женщина.

Еще Лилия считает, что для семей участников СВО нужно расширить перечень льгот на жилищно-коммунальные услуги, особенно в зимний период, когда платежи за коммуналку существенно возрастают. Пока же семьи, где мужчины не имеют удостоверений ветеранов боевых действий, получают лишь льготы на вывоз мусора.

Старший ребенок Лилии сейчас учится во втором классе, а младшему – 1,5 года. Глядя на молодую хрупкую женщину, остается лишь удивляться, как она успевает и с детьми управляться, и общественной работой заниматься.

«У нас есть школа, есть детский сад. Сейчас приехала родственница в отпуск, она в данный момент здесь, со мной, помогает с младшим. Иногда нанимаю няню. А так, если нужно куда – собираю детей и иду», – объясняет женщина.

Она с гордостью перечисляет награды супруга. Это медали Жукова и «За боевое отличие». За прошедшее время муж Лилии получил ранение, лежал в госпитале, а недавно приезжал домой в отпуск, но отведенного на отдых времени оказалось слишком мало.

«Двух недель отпуска не хватает, потому что дома накопилась куча проблем. Муж приехал и в первую неделю занимался бытовыми вопросами: где-то нужно было розетку подкрутить, починить кран, по инстанциям поездить», – говорит собеседница.

Героиня нашей истории часто общается с другими жительницами Татарстана, чьи мужья тоже на передовой. Говорит, что жены бойцов очень нуждаются в моральной поддержке. Так у Лилии появилась идея организовать коллективные встречи женщин с психологами, но пока этот вопрос находится на стадии проработки. Кроме того, некоторые женщины жалуются, что не узнают своих мужчин, когда они приезжают в отпуск.

Жена участника СВО благодарна Правительству России и Татарстана за меры поддержки, которыми пользуется ее семья Фото: из личного архива Лилии Култышевой

«Многие женщины переживают за психологическое состояние мужчин. Слава богу, у нас таких проблем нет. Наша любовь сильна, так же как и наша вера. Мы с мужем венчаны, мы – в тандеме, как Инь и Янь, поддерживаем друг друга, понимаем с полуслова», – продолжает рассказ мама троих детей.

Но иногда Лилии бывает обидно за то, что окружающие люди не понимают, какие события сейчас переживает наша страна. Жительница Татарстана была на приграничных территориях – в Воронежской и Белгородской областях, где слышны обстрелы. С ее слов, местные жители понимают всю серьезность ситуации и поэтому у них другое отношение к происходящему.

«Они наших солдат обогреют, помогут… А мы в глубинке России, нас Бог миловал… Здесь есть тоже небезучастные люди. Кто-то помогает финансово, кто-то сам возит гуманитарную помощь, кто-то занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи. А есть те, кто помимо того, что им это все безразлично, старается нас уколоть: “Ходите, просите, сколько можно? Вас ведь государство обеспечивает, собирайте помощь сами”. Это очень обидно слышать, потому что большая часть средств уходит на сбор помощи. В основном мы вкладываем свои деньги, а это не 5-10 тыс. рублей в месяц, а намного больше», – поясняет Лилия.

Женщина также отмечает, что многие люди продолжают жить обычной жизнью, будто ничего не происходит, и поэтому ей грустно. А еще грустно оттого, что по папе очень скучают дети:

«Бывает, идем мы с детьми по улице и видим семью – папу, маму, ребенка, им весело. У меня дети спрашивают: “Мама, а когда наш папа приедет?” А что мне детям сказать? У меня младшие дети даже не знают, что наш папа на войне. А зачем им об этом знать? Старший ребенок еще понимает, а для младших папа на работе».