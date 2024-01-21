Руководитель департамента завода «Москвич»: КАМАЗ — наш старший брат

ПАО «КАМАЗ» — это системообразующее предприятие, которое играет ключевую роль в процессе импортозамещения, развитии российского автопрома, а также напрямую влияет на работу других автомобильных заводов, поддерживая их своими технологиями и опытом. Об этом заявила руководитель департамента судебной работы завода «Москвич» Ольга Дремина.

«Для людей и для жизни. КАМАЗ — наш старший брат. Он очень помогает нам и технологиями, и идеями, поэтому сегодня я с удовольствием пришла сюда, чтобы поддержать наших партнеров из Татарстана», — рассказала она «Татар-информу».

В 2022 году мэр Москвы Сергей Собянин решил перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить трудовой коллектив после ухода из России компании Renault. В июле того же года между КАМАЗом и Правительством Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля.

Подробнее о том, как Татарстан представил свои достижения в рамках семейного форума «Родные-Любимые» и причем здесь «КАМАЗ», можно прочитать в материале «Династия с КАМАЗа, нейроармрестлинг и пироги: как Татарстан открыл Год семьи в Москве».