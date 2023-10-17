Руководитель агентства «Татмедиа» объяснил необходимость проведения марафона «ВСЕ СВОИ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев объяснил необходимость проведения масштабной патриотической акции в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

Уникальность акции, по мнению Салимгараева, «в симбиозе журналистики и сплочения общественных, государственных СМИ». «В марафоне участвуют медиаресурсы: и коммерческие, и государственные, и телевидение, и радио, и электронные СМИ, и социальные сети», – сказал руководитель агентства.

«В то же время происходят мероприятия в каждом городе, районе, в ходе которых идут встречи, обсуждения, разговоры, почему молодые и немолодые люди выбирают себе профессию защиты Родины, подписывают контракт и идут на самый трудный фронт, который у нас сейчас в стране», – сказал он.

Салимгараев отметил, что главной целью акции является обсуждение темы, что движет людьми, которые подписывают контракт и идут защищать Родину.

Напомним, сегодня во всех районах Татарстана стартовала масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон начался в 10 часов утра и будет проходить в течение 12 часов до 22.00. Все желающие заключить контракт могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.