Рука Билла, Евсеев, гроза СМИ Знарок: кто спас «Ак Барс» от нового конфуза с «Салаватом»

«Ак Барс» с большим трудом избежал третьего поражения подряд в Зеленых дерби против «Салавата Юлаева». Главные творцы волевой победы имени 18-летнего защитника «барсов» и с какими проблемами команда Олега Знарка столкнется на выездной серии – в материале «ТИ-Спорт».

Олег Знарок добился третьей победы в 13-ти матчах. Фото: ak-bars.ru

Три победы в 13-ти матчах: Знарок вновь на коне и «атакует» журналистов

– Вы вообще хоккей смотрите?

– Что значит «бывает»?

– Ну как же неинтересно? Вам же штраф не платить.

– Радулов? Да какие воспитательные меры? Ребята, блин, вопрос закрыт. Это случается в каждой команде. Хотите что-то такое написать? Я всё равно не читаю.

Так вел себя главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок на пресс-конференции после победы (2:1) над «Салаватом Юлаевым», добытой в серии буллитов. Для общего понимания картины добавим, что победа эта стала лишь третьей за последние 13 матчей «Ак Барса».

Казанцы борются за попадание в плей-офф, занимая со звездным составом скромное седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Фото: ak-bars.ru

Казанцы борются за попадание в плей-офф, занимая со звездным составом скромное седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Знарок сдерживал себя пока устанавливал рекордную для «Ак Барса» серию поражений. Надолго специалиста не хватило.

К сожалению, поведение главного тренера бросило тень на долгожданную победу над «Салаватом Юлаевым» в Зеленом дерби. Напомним, что предыдущие два свидания с башкирской командой «Ак Барс» провалил. Скажем честно - накануне команда Знарка также была близка к поражению, забив первый и единственный гол лишь в третьем периоде.

Давно забытые нотки системы Билялетдинова вытаскивают «Ак Барс» из пропасти?

При этом, стоит отметить, что рисунок игры «Ак Барса» в последнее время изменился. Казанцы явно прибавили в обороне. Более того, особо наблюдательные зрители заметили в игре «Ак Барса» давно забытые нотки «системы Билла».

Зинэтула Билялетдинов находится в постоянном контакте с первой командой и генменеджером клуба Маратом Валиуллиным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Это неудивительно, поскольку Зинэтула Билялетдинов, представленный летом советником исполнительного директора по молодежному хоккею, находится в постоянном контакте с первой командой и генменеджером клуба Маратом Валиуллиным. Очевидно, что легенда «Ак Барса» с недавних пор стал активнее «советовать» главному тренеру. Корреспондент «ТИ-Спорт» задал соответствующий вопрос Олегу Знарку, и специалист не стал отрицать очевидного.

- Он нам постоянно помогает, находится рядом с нами, особенно в этот момент. Дело не во влиянии. Он подсказывает, это опытный тренер. Естественно, мы прислушиваемся к нему, - ответил наставник «Ак Барса».

Другой вопрос, что копия, зачастую, хуже оригинала. Пока игру «Ак Барса» можно назвать лишь бледной копией оригинала. Но уже и этого достаточно, чтобы команда заиграла лучше, чем по ходу антирекордной серии из шести поражений.

Мутация «квадратного синдрома» в «Ак Барсе»

Но другие проблемы никуда не исчезли. Если ранее многие шутили, что Знарок решил ротировать состав в стиле Дмитрия Квартальнова, то сейчас уже не до смеха. Сначала тренер тасовал звенья почти перед каждой игрой. Теперь этот процесс происходит почти перед каждым периодом.

Знарок вчера вернул Радулова к Шипачеву, но уже во втором периоде тренер от своей затеи отказался Фото: ak-bars.ru, коллаж «Татар-информ»

Накануне Знарок, как на старте сезона, объединил в одно звено Александра Радулова, Вадима Шипачева и Станислава Галиева. Отметим, что по ходу чемпионата тренер уже разбивал это сочетание, а позже появилась информация о конфликте Радулова с Шипачевым, а затем «Татарский дьявол» вынес проблему на обсуждение в СМИ.

Непонятно, чем руководствовался Знарок вчера, сочетая несочетаемое, но уже во втором периоде тренер от своей затеи отказался. И перетасовал по ходу матча практически все тройки нападения. И непонятно, как в таком случае должна нарабатываться командная сыгранность.

– Когда я найду сочетания? А вы хотели, чтобы я сегодня ничего не менял? Думаю, мы бы не добились победы сегодня. Я делаю так, как считаю нужным, - ответил Знарок на вопрос журналиста «ТИ-Спорт».

«Много внимания молодому не уделяйте»: 18-летний Евсеев догнал по голам Шипачева

Победа над «Салаватом Юлаевым» очевидно добавила наставнику «Ак Барса» уверенности в своих силах. Но ведь этой победы могло и не быть, если бы не 18-летний парень - Никита Евсеев.

Молодой защитник в 20-ти матчах забросил столько же шайб, сколько в 25-ти играх набралось у Вадима Шипачева. Фото: ak-bars.ru

Вчера его шайба спасла «барсов» от третьего фиаско подряд в матчах «Зеленого дерби». Молодой защитник в 20-ти матчах забросил столько же шайб, сколько в 25-ти играх набралось у лучшего форварда КХЛ последних трех лет — Вадима Шипачева.

– Евсеев переместился в первую пару к Войнову, и оба начали забивать голы. За счет чего они сыгрались? - спросили журналисты Знарка.

– Не знаю, за счет чего. Вы так много внимания молодому игроку не уделяйте. Пусть он играет, у него хорошо получается, пусть так дальше и будет, - ответил тренер.

А кому уделять внимание, если Никита Евсеев в свои 18 лет выглядит сильнейшим игроком «Ак Барса», состав которого напичкан звездами КХЛ и обладателями не только Кубка Гагарина, но и Кубка Стэнли?

«Впереди тяжелый выезд»: почему грядущие матчи не будут легкой прогулкой

Дальше команда Олега Знарка отправляется на выезд, который на фоне «черного октября» может показаться легкой прогулкой. «Ак Барс» сыграет против «Северстали», «Нефтехимика» и «Торпедо».

Автор победного буллита Александр Радулов анонсирует тяжелый выезд для «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

- Впереди очень тяжёлый выезд, надо набирать очки в каждой игре. Любой матч будет как последний, потому что мы знаем про турнирную таблицу, нас это не устраивает, - заявил автор победного буллита в ворота «Салавата Юлаева» Александр Радулов.

Действительно, легко на выезде не будет. Череповчане и нижнекамцы пока не входят в зону плей-офф на Западе и Востоке, соответственно. Но это «кусачие команды» с авторским тренерским почерком Андрея Разина («Северсталь») и Олега Леонтьева («Нефтехимик»). А нижегородское «Торпедо» Игоря Ларионова и вовсе является главным открытием Западной конференции КХЛ.

Интересно будет посмотреть, насколько в «боевом настроении» вернется Олег Знарок с этого выезда.

Фото на анонсе: ak-bars.ru