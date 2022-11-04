Рука Билла, Евсеев, гроза СМИ Знарок: кто спас «Ак Барс» от нового конфуза с «Салаватом»
«Ак Барс» с большим трудом избежал третьего поражения подряд в Зеленых дерби против «Салавата Юлаева». Главные творцы волевой победы имени 18-летнего защитника «барсов» и с какими проблемами команда Олега Знарка столкнется на выездной серии – в материале «ТИ-Спорт».
Три победы в 13-ти матчах: Знарок вновь на коне и «атакует» журналистов
– Вы вообще хоккей смотрите?
– Что значит «бывает»?
– Ну как же неинтересно? Вам же штраф не платить.
– Радулов? Да какие воспитательные меры? Ребята, блин, вопрос закрыт. Это случается в каждой команде. Хотите что-то такое написать? Я всё равно не читаю.
Так вел себя главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок на пресс-конференции после победы (2:1) над «Салаватом Юлаевым», добытой в серии буллитов. Для общего понимания картины добавим, что победа эта стала лишь третьей за последние 13 матчей «Ак Барса».
Казанцы борются за попадание в плей-офф, занимая со звездным составом скромное седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Знарок сдерживал себя пока устанавливал рекордную для «Ак Барса» серию поражений. Надолго специалиста не хватило.
К сожалению, поведение главного тренера бросило тень на долгожданную победу над «Салаватом Юлаевым» в Зеленом дерби. Напомним, что предыдущие два свидания с башкирской командой «Ак Барс» провалил. Скажем честно - накануне команда Знарка также была близка к поражению, забив первый и единственный гол лишь в третьем периоде.
Давно забытые нотки системы Билялетдинова вытаскивают «Ак Барс» из пропасти?
При этом, стоит отметить, что рисунок игры «Ак Барса» в последнее время изменился. Казанцы явно прибавили в обороне. Более того, особо наблюдательные зрители заметили в игре «Ак Барса» давно забытые нотки «системы Билла».
Это неудивительно, поскольку Зинэтула Билялетдинов, представленный летом советником исполнительного директора по молодежному хоккею, находится в постоянном контакте с первой командой и генменеджером клуба Маратом Валиуллиным. Очевидно, что легенда «Ак Барса» с недавних пор стал активнее «советовать» главному тренеру. Корреспондент «ТИ-Спорт» задал соответствующий вопрос Олегу Знарку, и специалист не стал отрицать очевидного.
- Он нам постоянно помогает, находится рядом с нами, особенно в этот момент. Дело не во влиянии. Он подсказывает, это опытный тренер. Естественно, мы прислушиваемся к нему, - ответил наставник «Ак Барса».
Другой вопрос, что копия, зачастую, хуже оригинала. Пока игру «Ак Барса» можно назвать лишь бледной копией оригинала. Но уже и этого достаточно, чтобы команда заиграла лучше, чем по ходу антирекордной серии из шести поражений.
Мутация «квадратного синдрома» в «Ак Барсе»
Но другие проблемы никуда не исчезли. Если ранее многие шутили, что Знарок решил ротировать состав в стиле Дмитрия Квартальнова, то сейчас уже не до смеха. Сначала тренер тасовал звенья почти перед каждой игрой. Теперь этот процесс происходит почти перед каждым периодом.
Накануне Знарок, как на старте сезона, объединил в одно звено Александра Радулова, Вадима Шипачева и Станислава Галиева. Отметим, что по ходу чемпионата тренер уже разбивал это сочетание, а позже появилась информация о конфликте Радулова с Шипачевым, а затем «Татарский дьявол» вынес проблему на обсуждение в СМИ.
Непонятно, чем руководствовался Знарок вчера, сочетая несочетаемое, но уже во втором периоде тренер от своей затеи отказался. И перетасовал по ходу матча практически все тройки нападения. И непонятно, как в таком случае должна нарабатываться командная сыгранность.
– Когда я найду сочетания? А вы хотели, чтобы я сегодня ничего не менял? Думаю, мы бы не добились победы сегодня. Я делаю так, как считаю нужным, - ответил Знарок на вопрос журналиста «ТИ-Спорт».
«Много внимания молодому не уделяйте»: 18-летний Евсеев догнал по голам Шипачева
Победа над «Салаватом Юлаевым» очевидно добавила наставнику «Ак Барса» уверенности в своих силах. Но ведь этой победы могло и не быть, если бы не 18-летний парень - Никита Евсеев.
Вчера его шайба спасла «барсов» от третьего фиаско подряд в матчах «Зеленого дерби». Молодой защитник в 20-ти матчах забросил столько же шайб, сколько в 25-ти играх набралось у лучшего форварда КХЛ последних трех лет — Вадима Шипачева.
– Евсеев переместился в первую пару к Войнову, и оба начали забивать голы. За счет чего они сыгрались? - спросили журналисты Знарка.
– Не знаю, за счет чего. Вы так много внимания молодому игроку не уделяйте. Пусть он играет, у него хорошо получается, пусть так дальше и будет, - ответил тренер.
А кому уделять внимание, если Никита Евсеев в свои 18 лет выглядит сильнейшим игроком «Ак Барса», состав которого напичкан звездами КХЛ и обладателями не только Кубка Гагарина, но и Кубка Стэнли?
«Впереди тяжелый выезд»: почему грядущие матчи не будут легкой прогулкой
Дальше команда Олега Знарка отправляется на выезд, который на фоне «черного октября» может показаться легкой прогулкой. «Ак Барс» сыграет против «Северстали», «Нефтехимика» и «Торпедо».
- Впереди очень тяжёлый выезд, надо набирать очки в каждой игре. Любой матч будет как последний, потому что мы знаем про турнирную таблицу, нас это не устраивает, - заявил автор победного буллита в ворота «Салавата Юлаева» Александр Радулов.
Действительно, легко на выезде не будет. Череповчане и нижнекамцы пока не входят в зону плей-офф на Западе и Востоке, соответственно. Но это «кусачие команды» с авторским тренерским почерком Андрея Разина («Северсталь») и Олега Леонтьева («Нефтехимик»). А нижегородское «Торпедо» Игоря Ларионова и вовсе является главным открытием Западной конференции КХЛ.
Интересно будет посмотреть, насколько в «боевом настроении» вернется Олег Знарок с этого выезда.
Фото на анонсе: ak-bars.ru