Цугцванг Валиуллина: почему в «Ак Барсе» не хотят рубить гордиев узел Радулова со Знарком

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин столкнулся с большими проблемами за день до сегодняшней игры с ЦСКА. Ожидаемая битва с действующим обладателем Кубка Гагарина омрачена серьезным скандалом в команде Олега Знарка. Кто виноват в медиасрыве Александра Радулова – читайте в материале «ТИ-Спорт».

Александр Радулов дал второе дыхание разговорам об испорченном климате в «Ак Барсе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Медиавзрыв от Александра Радулова

«Ак Барс» в воскресенье прервал серию без побед в основное время, которая длилась с 27 сентября. Казалось бы, сегодня казанцы должны дать бой ЦСКА. Но накануне Александр Радулов дал второе дыхание разговорам об испорченном климате в «Ак Барсе».

«Не было никаких разговоров, посылов. Меня просто вывели из состава. Я ко всему готов, но мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из последних 12 и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом меня вдруг убирают. Это тренерское решение, я его уважаю, но сейчас начинают что-то – вылезает информация, что у меня какие-то конфликты с одним, с другим.

Если по факту – у меня нет никаких конфликтов ни с кем и никогда не было. Есть рабочие моменты. Появилась информация о моем конфликте с Юрием Бабенко. Как такового конфликта с ним не было, просто недопонимания на лавке, где-то я высказывал ему свое мнение. Накопилось, мы неважно играли, проигрывали – но после этого я играл с Уфой, всё было нормально, а уже потом появилась эта информация про конфликт. Значит, кто-то же это проталкивает? И получается, что я во всем виноват, а я с этим не согласен», – заявил Радулов.

Напомним, сначала в СМИ просочились слухи о его конфликте с ветеранами клуба, сообщалось даже о потасовке с Александром Бурмистровым. Далее на открытой тренировке выяснилось, что звездный форвард впервые в сезоне не сыграет. Наконец, в воскресенье казанцы добились на своем льду крупной победы над «Нефтехимиком».

Знарок так и не признал кризиса в команде по ходу достижения антирекордной серии поражений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Информационные «протечки» в «Ак Барсе» и о чем недоговаривали Знарок и Валиуллин

Интересно, что на той же открытой тренировке конфликты в команде отрицал генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. Такой же позиции придерживался Олег Знарок.

«Какие конфликты? Когда у команды такой результат, негатив ползет неизвестно откуда», – говорил Знарок.

Получается, недоговаривали? Видимо, откровенное интервью Радулова стало неприятным сюрпризом для руководства «Ак Барса». А чего тут удивляться, если негативные инфоповоды из «Ак Барса» становятся достоянием общественности через так называемые инсайды. Они, кстати, публикуются одними и теми же журналистами, представляющими буквально пару СМИ.

Очевидно, именно эти информационные «протечки», о которых мы говорили, и стали главной причиной медиавзрыва от Радулова.

«Очень многое было сказано и написано после этой открытой тренировки, очень много мне позвонило людей, которые меня поддерживают. Они читали все эти комментарии, высказывания от каких-то источников. Когда понимаешь, что это полная чушь и не соответствует действительности, то хочется высказаться на этот счет.

Видимо, я чем-то обидел кого-то, но просто не понимаю чем. Не надо меня выставлять плохим. Я не был готов, что будет столько негатива вылито в мой адрес. У меня не было никогда никаких конфликтов с Вадиком Шипачевым или Данисом Зариповым по поводу капитанства, мне это вообще не важно, я никогда не гнался за этим. Нужно доказывать всё своей игрой – вот что самое важное для меня. А потом я вижу, что пишут про какие-то группировки, что кто-то с кем-то что-то не поделил. К таким нелепым разговорам я точно не был готов. Неприятно, что мои близкие, знакомые и друзья это читают и потом спрашивают, интересуются», – сказал Радулов все в том же интервью «Чемпионату».

Марат Валиуллин отрицает конфликты в команде Фото: ak-bars.ru

Марат Валиуллин и практика отрицания кризисов и конфликтов в «Ак Барсе»

Мы связались с Маратом Валиуллиным по телефону и получили комментарий с отрицанием конфликта, а тема перебора с утечкой информации из внутренней жизни клуба так и осталась без реакции.

Александр Радулов говорит о предвзятом отношении к себе. Как прокомментируете этот конфликт?

Нечего комментировать, это просто рабочий момент.

Вам не кажется, что слишком много информации из клуба просачивается через инсайды? Не будь этого, конфликта можно было бы избежать?

Нет никакого конфликта.

Но Радулов же недоволен ситуацией?

А когда он был доволен? Радулов – человек эмоциональный, – заявил Валиуллин.

В клубе практика отрицания проблем, которые, кажется, видно невооруженным взглядом, стала нормой. Ранее и Знарок так и не признал кризиса в команде по ходу достижения антирекордной серии поражений.

На самом деле, очень интересно, откуда берутся все эти сливы закрытой информации о команде журналистам. Какие бы цели ни преследовались, но этот процесс в «Ак Барсе» длится, пожалуй, с момента ухода Зинэтулы Билялетдинова из команды. При Билле лишняя информация из стана клуба не просачивалась. Сейчас же информация без разбора сливается в определенные СМИ, что в итоге и вывело конфликт Радулова на совсем другой уровень. Очевидно, что руководству клуба стоит навести порядок в этой области.

Вопрос стоит остро: или Олег Знарок, или лучший бомбардир команды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цугцванг для Валиуллина

Теперь Марат Валиуллин загнал себя и весь «Ак Барс» в цугцванг. Это положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Скандал вырвался наружу. Теперь вопрос стоит остро – или Олег Знарок, или лучший бомбардир команды.

Летом Валиуллин признавался, что клуб планировал приобретение Радулова, Шипачева и Войнова еще в прошлом сезоне. Теперь очевидно, что Знарка попросту поставили перед фактом. У этого специалиста были конфликты разной степени остроты и с Радуловым, и с Шипачевым. Похоже, «Ак Барс» расплачивается сейчас за воссоединение взрывоопасной тройки в одном коллективе. Если Валиуллину придется выбирать, то любое решение ухудшит перспективы «Ак Барса». Это классический цугцванг. Поэтому генменеджер до последнего будет делать вид, что все нормально.

Но бомба, похоже, взорвется. Складывается ощущение, что интервью Радулова лишь первая ласточка. При этом без предметных и конкретных комментариев от клуба вырисовывается картина, в которой именно Александр Радулов стал жертвой тренера и «Ак Барса» в целом. Самый звездный новичок до сих пор является лучшим бомбардиром команды Олега Знарка.

«У нас больше нет неприкасаемых», – так объяснил вывод из состава Радулова Олег Знарок на открытой тренировке.

Но это не выглядит правдой, поскольку очевидно, что как минимум Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов объективно выглядят по сезону хуже Радулова. Однако в запас почему-то не попадают.

Фото на анонсе: ak-bars.ru