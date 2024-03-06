«Ручку к горлу – и на волю»: пациента наркодиспансера в Казани судят за захват заложницы
Взял медсестру в заложницы, требовал выпустить его из наркодиспансера и вызвать ему такси до дома: 43-летнего казанца судят за то, что приставил к горлу девушки ручку и угрожал ее убить, если его требования не выполнят. Теперь ему грозит до 15 лет колонии, его родственники уверены, что дело сфабриковано. Из зала суда репортаж «Татар-информа».
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В Советском суде Казани стартовал процесс по делу Алмаза Билалова, его судят за захват заложника
В Советском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу Алмаза Билалова, его судят за захват заложника. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
На заседание суда пришли родственники Билалова, в числе которых была его мама. Женщина очень нервничала и отказывалась разговаривать с прессой. По ее словам, огласка и внимание к ее сыну свели в могилу ее мужа.
«У нас из-за этой ситуации отец умер. Никогда мой мальчик агрессивным не был, он хороший, работящий. Ни слова вам не скажу», – поделилась женщина. Другой родственник подсудимого дополнил, что это «сфабрикованное дело» и статья должна быть переквалифицирована с захвата заложника на хулиганство.
По версии следствия, в начале ноября прошлого года АлмазБилалов, будучи пациентом наркодиспансера, приставил к горлу медсестры некий предмет, как оказалось позже, это была шариковая ручка, и взял ее в заложники. Неадекватный пациент требовал, чтобы ему дали возможность беспрепятственно выйти из медицинского учреждения и предоставили ему такси, чтобы доехать до дома.
«С 17 сентября 2023 года Билалов находился на лечении. В диспансере у него нашли психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. У него возник преступный умысел на захват и удержание заложника – медицинской сестры. В качестве условия для освобождения заложника попросил вызвать ему такси до села Высокая Гора», – дополнила помощник прокурора Советского района Наиля Валиуллина.
К слову, медсестра – она же заложница – проходит по делу потерпевшей, сегодня рассказала СМИ, что претензий к подсудимому не имеет, от других комментариев отказалась.
«Держал за горло и обещал зарезать»
Медсестра наркодиспансера рассказала в суде, как все выглядело с ее стороны. В тот злосчастный день около 7 утра она находилась на посту медсестры и мыла руки. В какой-то момент, будто бы в фильме ужасов, в зеркало она увидела, как входит пациент и закрывает за собой дверь.
«Он схватил меня за шею и приставил какой-то предмет к горлу, какой, я не видела. Он потребовал позвонить по какому-то номеру, его девушке. Телефон у меня был на кушетке на зарядке. Я взяла его, несколько раз набрала номер, но с другой стороны были только гудки. Девушка так и не ответила, он держал меня за шею, но я услышала, как прибежали сотрудники охраны. Чтобы не навредить мне, они послушались его и отошли. Он говорил, что убьет и зарежет меня», – сказала она.
По ее словам, потом они с Билаловым спустились и вышли за территорию больницы. Женщина попросила отпустить ее, так как он уже ушел из заведения. Но агрессивный пациент наркодиспансера сказал ей: «Ты поедешь со мной», – и потребовал вызвать такси.
«Я не могла этого сделать – телефон остался на зарядке на посту. Мы просто шли по улице и просили у всех телефон, чтобы вызвать такси, он так же держал меня и угрожал», – вспоминала женщина.
Самым удивительным в рассказе девушки было то, что когда они с Билаловым шли по улице, навстречу им попалась сотрудница другого отделения наркодиспансера. Заложница попросила у нее телефон, чтобы вызвать такси. Но женщина отказала...
К счастью, навстречу к ним вышел заведующий отделением диспансера. Увидев, что девушка в беде, он решил ей помочь. Он предложил Билалову отвезти его туда, куда он захочет, в обмен на освобождение пленницы – пациент согласился.
После того как Билалов, медсестра наркодиспансера и завотделением доехали до пункта назначения, заложницу он отпустил. Медсестра и врач обратились в полицию. Неадекватного пациента задержали.
На вопрос судьи, признает ли вину, Билалов ответил – частично. Как выяснилось во время заседания, после задержания обвиняемый попросил своих родственников собрать деньги для пострадавшей медсестры. Ей под расписку передали 80 тысяч рублей, после этого она письменно отказалась от претензий к Алмазу Билалову.
К слову, захват заложника является тяжким преступлением и мужчина все равно понесет ответственность за свой поступок перед законом, несмотря на отсутствие претензий со стороны пострадавшей.
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