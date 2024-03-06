«Ручку к горлу – и на волю»: пациента наркодиспансера в Казани судят за захват заложницы

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу Алмаза Билалова, его судят за захват заложника

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мой сыночка хороший и работящий!»

В Советском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу Алмаза Билалова, его судят за захват заложника. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

На заседание суда пришли родственники Билалова, в числе которых была его мама. Женщина очень нервничала и отказывалась разговаривать с прессой. По ее словам, огласка и внимание к ее сыну свели в могилу ее мужа.

«У нас из-за этой ситуации отец умер. Никогда мой мальчик агрессивным не был, он хороший, работящий. Ни слова вам не скажу», – поделилась женщина. Другой родственник подсудимого дополнил, что это «сфабрикованное дело» и статья должна быть переквалифицирована с захвата заложника на хулиганство.

На заседание суда пришли родственники Билалова Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в начале ноября прошлого года Алмаз Билалов, будучи пациентом наркодиспансера, приставил к горлу медсестры некий предмет, как оказалось позже, это была шариковая ручка, и взял ее в заложники. Неадекватный пациент требовал, чтобы ему дали возможность беспрепятственно выйти из медицинского учреждения и предоставили ему такси, чтобы доехать до дома.

«С 17 сентября 2023 года Билалов находился на лечении. В диспансере у него нашли психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. У него возник преступный умысел на захват и удержание заложника – медицинской сестры. В качестве условия для освобождения заложника попросил вызвать ему такси до села Высокая Гора», – дополнила помощник прокурора Советского района Наиля Валиуллина.

К слову, медсестра – она же заложница – проходит по делу потерпевшей, сегодня рассказала СМИ, что претензий к подсудимому не имеет, от других комментариев отказалась.

Медсестра – она же заложница – проходит по делу потерпевшей Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Держал за горло и обещал зарезать»

Медсестра наркодиспансера рассказала в суде, как все выглядело с ее стороны. В тот злосчастный день около 7 утра она находилась на посту медсестры и мыла руки. В какой-то момент, будто бы в фильме ужасов, в зеркало она увидела, как входит пациент и закрывает за собой дверь.

«Он схватил меня за шею и приставил какой-то предмет к горлу, какой, я не видела. Он потребовал позвонить по какому-то номеру, его девушке. Телефон у меня был на кушетке на зарядке. Я взяла его, несколько раз набрала номер, но с другой стороны были только гудки. Девушка так и не ответила, он держал меня за шею, но я услышала, как прибежали сотрудники охраны. Чтобы не навредить мне, они послушались его и отошли. Он говорил, что убьет и зарежет меня», – сказала она.

По ее словам, потом они с Билаловым спустились и вышли за территорию больницы. Женщина попросила отпустить ее, так как он уже ушел из заведения. Но агрессивный пациент наркодиспансера сказал ей: «Ты поедешь со мной», – и потребовал вызвать такси.

«Я не могла этого сделать – телефон остался на зарядке на посту. Мы просто шли по улице и просили у всех телефон, чтобы вызвать такси, он так же держал меня и угрожал», – вспоминала женщина.

Самым удивительным в рассказе девушки было то, что когда они с Билаловым шли по улице, навстречу им попалась сотрудница другого отделения наркодиспансера. Заложница попросила у нее телефон, чтобы вызвать такси. Но женщина отказала...

По версии следствия, в начале ноября прошлого года Билалов, будучи пациентом наркодиспансера, приставил к горлу медсестры шариковую ручку и взял ее в заложники Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

К счастью, навстречу к ним вышел заведующий отделением диспансера. Увидев, что девушка в беде, он решил ей помочь. Он предложил Билалову отвезти его туда, куда он захочет, в обмен на освобождение пленницы – пациент согласился.

После того как Билалов, медсестра наркодиспансера и завотделением доехали до пункта назначения, заложницу он отпустил. Медсестра и врач обратились в полицию. Неадекватного пациента задержали.

На вопрос судьи, признает ли вину, Билалов ответил – частично. Как выяснилось во время заседания, после задержания обвиняемый попросил своих родственников собрать деньги для пострадавшей медсестры. Ей под расписку передали 80 тысяч рублей, после этого она письменно отказалась от претензий к Алмазу Билалову.

К слову, захват заложника является тяжким преступлением и мужчина все равно понесет ответственность за свой поступок перед законом, несмотря на отсутствие претензий со стороны пострадавшей.