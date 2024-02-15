В Казани до суда дошло дело пациента наркодиспансера, который взял в заложники медсестру

Сегодня в Советском суде Казани стартовал процесс по делу Алмаза Билалова. Его обвиняют в захвате заложника с помощью оружия.

По версии следствия, в начале ноября прошлого года Алмаз Билалов, будучи пациентом наркодиспансера взял в заложники одну из медсестер.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В качестве оружия он использовал шариковую ручку, которую приставил к горлу женщины.

Неадекватный пациент требовал, чтобы ему дали возможность беспрепятственно выйти из медицинского учреждения и предоставили ему такси, чтобы доехать до дома. На улице, он встретил другого работника больницы. Тот увидел, что женщине грозит опасность, согласился на условия Билалова и довез его до поселка, в котором он живет.

После того как пациент наркодиспансера доехал до пункта назначения, он отпустил захваченного заложника. А медсестра и врач сообщили в полицию.

Судебное следствие сегодня начать не смогли из-за того, что подсудимому слишком поздно предоставили материалы дела для ознакомления. По закону, заседание может состояться только при условии, что за 5 дней до него подсудимый ознакомился с бумагами.

Однако, суд успел продлить меру пресечения для Алмаза Билалова. С момента своего задержания, в ноябре прошлого года, он находился в СИЗО. Его адвокат настаивал, что мужчина не собирается скрываться от следствия и будет находиться дома.

Выслушав доводы сторон, судья постановил оставить Билалова под стражей до 6 марта этого года, а рассмотрение дела отложить на месяц.