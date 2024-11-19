Руцкой об обновлении ядерной доктрины: «Когда тебя бьют по морде – надо отвечать»

Принятие обновленной ядерной доктрины РФ стало вынужденной мерой в ответ на агрессивные действия со стороны Запада. Такое мнение «Татар-информу» выразил первый вице-президент России, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации запаса Александр Руцкой.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

«Я только приветствую принятие данной доктрины. Когда тебя бьют по морде – надо отвечать. Я не помню из истории, чтобы кто-то с любовью, нежностью и уважением относился к Российской империи, но в данном случае к России, к Советскому Союзу. Мы все время были бельмом на глазу. Почему? Потому что мы – ресурсная страна. Страна, у которой все есть абсолютно, нам ничего ни от кого не надо», – сказал Руцкой.

По его словам, такой шаг нашей страны сможет отрезвить страны коллективного Запада в их агрессивном отношении к России и даст понимание недопустимости пересечения красных линий.