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Руцкой об обновлении ядерной доктрины: «Когда тебя бьют по морде – надо отвечать»
Принятие обновленной ядерной доктрины РФ стало вынужденной мерой в ответ на агрессивные действия со стороны Запада. Такое мнение «Татар-информу» выразил первый вице-президент России, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации запаса Александр Руцкой.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.
«Я только приветствую принятие данной доктрины. Когда тебя бьют по морде – надо отвечать. Я не помню из истории, чтобы кто-то с любовью, нежностью и уважением относился к Российской империи, но в данном случае к России, к Советскому Союзу. Мы все время были бельмом на глазу. Почему? Потому что мы – ресурсная страна. Страна, у которой все есть абсолютно, нам ничего ни от кого не надо», – сказал Руцкой.
По его словам, такой шаг нашей страны сможет отрезвить страны коллективного Запада в их агрессивном отношении к России и даст понимание недопустимости пересечения красных линий.
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