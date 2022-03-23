«Рублянь придумаем и все»: Агент Сафонов назвал валюту для сделок в российском футболе

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «Татар-информу» рассказал, как изменится работа российских клубов РПЛ на трансферном рынке в условиях западных санкций против российского спорта.

«Больше будет упора на российских игроков. Это и так понятно, это не обсуждается. С иностранцами в свете последних событий как расплачиваться? Или где-то будут брать свободных агентов, за кого не надо платить. Или придумают какие-то обходные варианты, чтобы по трансферам расплачиваться. Может, какую-то свою валюту введем, какой-нибудь рублянь придумаем, и все», - заявил Сафонов нашему корреспонденту.

Также эксперт заявил, что больше легионеров может появиться в российском футболе из Бразилии, Аргентины, Чили и азиатских стран.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Алексеем Сафоновым.