Агент Сафонов о РПЛ: «Скажи легионерам, что доллар за 90 рублей, – на три буквы пошлют»

Футбол считается спортом номер один не только в мире, но и в России. Именно в РПЛ крутятся самые большие деньги в командных видах спорта нашей страны. Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» рассказал, как изменится футбол в России под атаками Запада.

Алексей Сафонов: «Давление есть все равно на каждого легионера. Но у каждого свой характер, свои принципы»

Фото из личного архива Сафонова

«Уровень РПЛ будет пониже, зато у молодых есть шансы доказать свою состоятельность»

– Давайте поговорим про ситуацию с санкциями против российского футбола. Как изменилась архитектура чемпионата из-за ухода легионеров, запрета на участие наших команд в еврокубках?

– Думаю, сейчас из сборных еще большая часть легионеров не вернется. В итоге уровень РПЛ будет пониже по набору игроков. Зато у молодых есть шансы пробиться и доказать свою состоятельность. Насильно же никого не удержишь, тем более кто-то сразу свалил, кто-то доигрывает контракты. Шведы, датчане в первую очередь побежали.

– Но почему в одних командах они побежали, в других нет?

– Где-то ушли, где-то до конца хотят отработать, получить деньги. Из «Рубина» уехали, а в ЦСКА нет. Почему так происходит? Давление есть все равно на каждого легионера. Но у каждого свой характер, свои принципы. Например, наставника «Динамо» Шварца дергают постоянно, чуть ли не лицензии лишают в Германии. Но он, я так понимаю, сезон хочет доиграть, не бросает команду. А вот Гиздоль развалил все, сбежал из «Локомотива». От человека зависит.

«Наставника “Динамо” Шварца дергают постоянно, чуть ли не лицензии лишают в Германии. Но он, я так понимаю, сезон хочет доиграть, не бросает команду» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

– А может, еще и зависит от финансового состояния клубов? Из «Краснодара» тренер и игроки ушли. Поговаривают, что серьезные проблемы с финансами.

– У Галицкого, понятно, заморозили активы за рубежом, а клуб дорогая игрушка. Он сказал игрокам: кто готов, ждите, кто не готов, можете уехать. Люди решили, что надо ехать. У каждого свое. Я не хочу никого осуждать или хвалить. Сейчас иностранцам скажи, что курс 90 рублей за доллар, «заблочат» в российском футболе, половина повернутся и на три буквы пошлют. Они приехали, чтобы заработать здесь бабки. А что касается «Краснодара», то он никогда не перестанет существовать, пока там Галицкий есть. Будут своей молодежью играть. Могут вылететь? Ну, это уже от тренеров будет зависеть.

– А какие еще клубы, на ваш взгляд, в зоне риска?

– Я не думаю, что такие команды есть. Понятно, будут сокращения какие-то, но чтобы все развалилось, не верю. Наверное, будет государственная поддержка, будут думать, по налогообложению чем-то помогут. Премьер-Лигу хотят расширять. Сегодня будет исполком РФС на эту тему.

«С иностранцами в свете последних событий как расплачиваться?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Может, какую-то свою валюту введем, какой-нибудь “рублянь” придумаем, и всё»

– Как изменится работа клубов на трансферном рынке? Какие тренды вы ожидаете летом?

– Больше будет упора на российских игроков. Это и так понятно, это не обсуждается. С иностранцами в свете последних событий как расплачиваться? Или где-то будут брать свободных агентов, за кого не надо платить. Или придумают какие-то обходные варианты, чтобы по трансферам расплачиваться. Может, какую-то свою валюту введем, какой-нибудь «рублянь» придумаем, и всё.

– Говорили, что криптовалюту могут легализовать, например.

– Не знаю, так тонко не вникал.

– А стоит ли ожидать какого-то крена в трансферной политике, например, на Бразилию, азиатские страны в плане легионеров?

– Если хотят ехать сюда, конечно. Бразильцы не откажутся заработать, те же аргентинцы, чилийцы.

– Есть мнение, что в КХЛ будет отток российских игроков, в том числе молодых, за океан, даже в Европу, чего давно не было. А в футболе такое ожидать можно? Мы же знаем, что там российских футболистов и до недавних событий на Украине особо не ждали.

– Я не думаю, что в Европу сейчас наши футболисты поедут. Смотрите, как Головина душат во Франции сейчас. Наоборот, будут сюда возвращаться.

«Посмотрите на Головина. Французы открыто говорят: почему он до сих пор играет в чемпионате Франции, выступает за “Монако”? Такое давление оказывают там» Фото: Twitter «Монако»

– А серьезное сокращение зарплат в клубах РПЛ будет?

– Я не ожидаю. У моих клиентов пока таких проблем не было, клубы обязательства выполняют. У футболистов в контрактах прописано, что максимальный курс доллара – 90 рублей. Поэтому куда там евро вскочил, мы не смотрим.

«Каждый день мне кучу всякого дерьма с Украины присылают»

– Я помню, что у вас достаточно много было молодых футболистов, которые играли в Европе. Остались еще такие?

– Сейчас практически никого. Гилязутдинов и Шабанов тоже вернулись в Россию. Даже если Латвию, Литву, Эстонию считать Европой, то сейчас оттуда ребята тоже возвращаются. Сейчас в Европе возникли проблемы, непонятно даже, как туда добираться.

– У вас хоть один футболист в Европе остался?

– Есть, но я не хочу говорить.

– Если без фамилий, что рассказывают, оказывается ли на футболистов давление?

– Про своих клиентов говорить не буду. Но посмотрите на Головина. Французы открыто говорят: почему он до сих пор играет в чемпионате Франции, выступает за «Монако»? Такое давление оказывают там. Правда, мне понравилось, что в «Аталанте» сделали фотографию, как россиянин Миранчук и украинец Миранчук жмут друг другу руки. Хорошо, что хоть у итальянцев мозгов хватило. Кто-то играет в каком-то третьесортном чемпионате, и у них ничего изменилось. Как получал свои 20 копеек, так и получает.

«Мне не стыдно, что я русский. Никогда такого не было и не будет. Я здесь родился, здесь живу и собираюсь жить» Фото: из личного архива Сафонова

– Вы известный российский агент, у вас много связей. Скажите, с момента обострения на Украине как изменились отношения с вашими украинскими партнерами, друзьями?

– У нас одно показывают по телевизору, они присылают свои ролики и прочее. Я им сразу говорю, что не собираюсь какие-то политические моменты обсуждать. Каждый день мне кучу всякого дерьма с Украины присылают. Мне хватает и нашего телевидения. По крайней мере, мне не стыдно, что я русский. Никогда такого не было и не будет. Я здесь родился, здесь живу и собираюсь жить.

«Будет ли некий передел футбольного рынка России? Думаю, да»

– У вас в клиентах есть украинские футболисты?

– Нет. Раньше были белорусские, молдавские, сейчас нет.

– Как изменится ваша работа как футбольного агента в связи со всем происходящим?

– Меня как раз это меньше всего коснется, потому что я всю жизнь занимался российскими игроками. Грешно, конечно, такое говорить, но мне эта ситуация на руку. Проблемы будут у тех, кто занимался иностранными игроками. Будет ли некий передел футбольного рынка России? Думаю, да.

«Кто-то в 25 еле ползает по полю, а кто-то в 18 результат дает. Тот же Тюкавин, Захарян, Лесовой. Почему они не должны получать достойные деньги?» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

– А почему не воспользоваться ситуацией и не сократить зарплаты максимально в российском футболе? Все равно футболисты наши никуда не денутся, зачем им переплачивать?

– А давайте цену на газ сократим, бесплатно будем раздавать? Конечно нет, ведь каждый день цена растет на мировых рынках. Зачем показывать какую-то свою слабость? И почему переплачивать? Почему должен российский игрок хорошего уровня получать меньше? Любят у нас бросаться из крайности в крайность. Раньше предлагали до 21 или 25 лет ограничить зарплаты футболистам. Но кто-то в 25 еле ползает по полю, а кто-то в 18 результат дает. Тот же Тюкавин, Захарян, Лесовой. Почему они не должны получать достойные деньги? Они второго сорта по сравнению с иностранцами?

– К сожалению, еврокубки и игра сборной России на чемпионате Европы показывают, что футбольном плане мы действительно уступаем. Это же очевидно?

– Я не считаю чужие деньги. Думаю, игроку платят столько, насколько его уважают.

«Есть руководство, которое выбирает тренера. А они уже дали понять, что не рассматривают возможность увольнения Слуцкого» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Постоянная ругань Слуцкого с судьями негативно сказывается на “Рубине”»

– Понятно. Напоследок давайте немного о футболе. «Рубин» крупно проиграл (1:6) ЦСКА в Москве. Вам не кажется, что Слуцкий не справляется с ролью антикризисного тренера?

– Во-первых, есть руководство, которое выбирает тренера. А они уже дали понять, что не рассматривают возможность увольнения Слуцкого-тренера. При этом я считаю, что постоянная ругань Слуцкого с судьями негативно сказывается на «Рубине». В матче с ЦСКА все спорные решения были на тоненького, и они были приняты в пользу ЦСКА.

Говорят, что «Рубин» плохо играет, но есть отдельные игроки, которых готовы купить за серьезные бабки. Например, того же Самошникова или Кварацхелию до его ухода из «Рубина». Жаль, Дрейер покинул Казань, ко двору пришелся парень. Слуцкому в любом случае до конца сезона надо доработать и посмотреть, что там будет. От любви до ненависти один шаг.