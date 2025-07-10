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Политика 10 июля 2025 18:16

Рубио: Встреча Трампа и Путина пока не планируется, но контакты с Россией продолжаются

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Встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в настоящее время не планируется. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения», — сообщил Рубио журналистам.

По его словам, Вашингтон «видит возможности» для дипломатического разрешения конфликта на Украине, поэтому «хочет участвовать» в этом процессе.

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