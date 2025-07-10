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Политика 10 июля 2025 08:28

Госдепартамент назвал время возможной встречи Рубио и Лаврова

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Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио должна состояться сегодня на полях проходящих в Куала-Лумпуре мероприятий по линии АСЕАН в 13 часов по Москве. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Восемнадцать часов по местному времени. Госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, Малайзия», – отмечается в расписании американского внешнеполитического ведомства.

При этом газета «Коммерсантъ» замечает, что на переговорах Лаврова и Рубио, если они состоятся, Россия выступит в качестве принимающей стороны.

Ранее о возможной встрече дипломатов рассказало агентство Reuters. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Малайзии прорабатываются.

Сергей Лавров прибыл в Куала-Лумпур сегодня утром, его визит продлится два дня. В Малайзии министр иностранных дел РФ примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и во встрече в формате Россия-АСЕАН, а также в Восточноазиатском саммите (ВАС) и Региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ).

#Россия и США #Сергей Лавров #госдепартамент США
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