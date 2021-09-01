«Рубин» заявил датчанина Андерса Дрейера в РПЛ и может избавиться от Сильвие Бегича

Фото: www.rubin-kazan.ru

«Рубин» заявил сегодня своего новобранца – датского полузащитника Андерса Дрейера для участия в чемпионате РПЛ.

Напомним, что 28 августа казанцы объявили о заключении пятилетнего соглашения с 23-летним игроком. Таким образом, в данный момент в заявке команды для участия в чемпионате РПЛ значатся фамилии восьми легионеров.

Вне заявки остается получивший травму грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. При этом существует большая вероятность того, что в ближайшее время «Рубин» покинет хорватский защитник Сильвие Бегич. Он может перейти в «Крылья Советов».

Еще один легионер – японец Мицуки Сайто накануне был отзаявлен «Рубином» из РПЛ. Пока казанский клуб официально не информировал о прекращении его аренды, однако Transfermarkt уже сообщил о том, что Сайто вернется в свою прежнюю команду – японский «Сенан Белмаре».