«Рубин» официально объявил о подписании 5-летнего контракта с Андресом Дрейером

Андрес Дрейер

Фото: www.rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» официально объявил о переходе в клуб датского полузащитника Андерса Дрейера. Контракт с 23-летним игроком рассчитан на пять лет. Футболист будет выступать за казанский клуб под номером 11, сообщает пресс-служба ФК «Рубин».

Ранее Дрейер выступал за «Эсбьерг» (Дания), «Брайтон» (Англия), «Сент-Миррен» (Шотландия), «Херенвен» (Нидерланды) и «Мидтьюлланн» (Дания), а также играл за юношеские и молодежную сборные Дании.

Стоит отметить, что пока не может заявить игрока в РПЛ, так как полностью рассчитался с «Краснодаром» за трансфер Ивана Игнатьева, поэтому палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила казанскому «Рубину» регистрировать новичков в связи с задолженностью.