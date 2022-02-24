news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
24 февраля 2022  13:01
Дамир Садриев

Завтра «Рубин» вернется в Казань с тренировочных сборов в Турции

news_top_970_100

«Рубин» вернется в Казань с тренировочных сборов в турецком Белеке завтра, 25 февраля. Об этом корреспонденту спортивной редакции ИА «Татар-информ» сообщили в казанском клубе.

По словам пресс-службы клуба, несмотря на то, что казанский аэропорт начал отмену рейсов, в «Рубине» все идет по плану.  Вылет в Казань планируется завтра чартерным рейсом.

На тренировочных сборах в Турции подопечные Леонида Слуцкого сыграли 8 матчей, из которых 6 завершились вничью и две победой «Рубина».

Напомним, ранее стало известно о том, что казанский международный аэропорт начал отмену рейсов на юг, а РПЛ может перенести ряд матчей 19-го тура чемпионата.

#фк рубин #Футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное