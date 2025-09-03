«Рубин» вышел в лидеры Спортрейтинга Татарстана по сумме двух этапов

фото: rubin-kazan.ru

Опубликованы результаты второго этапа Спортрейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта». Редакция с июля 2025 года по июнь 2026 года – определяет лучшего спортсмена и команду. Исследование будет произведено в 12 этапов – по одному в месяц.

В рамках каждого этапа будет определено по 10 лучших спортсменов, команды которых составят рейтинг в командном зачете. По сумме 12 этапов будут названы лучший спортсмен и команда.

По итогам второго этапа тройку победителей в личном зачете составили пловец Андрей Минаков, российская теннисистка Вероника Кудерметова и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В командном зачете победу по итогам июля одержал СК «Синтез», на втором месте – Минспорта РТ, на третьем – команда по женскому пляжному регби «Зилант».

В общем личном зачете по сумме двух этапов лидирует Владимир Леонов, на втором месте Вероника Кудерметова. Тройку лучших замыкает нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, который так же получил 10 очков за победу в голосовании читателей по итогам первого этапа рейтинга.

В командном зачете по итогам 2 этапов лидирует «Рубин», которому 10 очков за победу в голосовании позволило обойти в таблице Минспорта РТ (2 место). Тройку лучших замыкает СК «Синтез».

Читатели и болельщики могут повлиять на итоговую расстановку команд, проголосовав за лучшего спортсмена и команду. Проголосовать, посмотреть полную версию результатов второго этапа рейтинга можно в материале «ТИ-Спорта».