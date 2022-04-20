«Рубин» второй год подряд стал самым прибыльным клубом РПЛ

«Рубин» показал наибольшую прибыль за 2021 год среди клубов РПЛ. Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на данные ФНС.

По информации источника, казанский клуб продемонстировал прибыль за 2021 год в 542,8 млн рублей.

Стоит отметить, что самым прибыльным клубом РПЛ «Рубин» становится уже второй год подряд. По итогам 2020 года прибыль клуба из Татарстана была больше на 55.8% – до 1.2 млрд рублей.

Помимо казанского клуба положительный результат за год показали еще пять клубов лиги: «Динамо», «Нижний Новгород», «Уфа», «Крылья Советов» и «Урал». Восемь клубов закончили год с убытком, а еще два по своим данным до сих пор не отчитались.

Напомним, ранее стало известно, что «Рубин» потратил на зарплаты в 2021 году почти 2 млрд рублей.