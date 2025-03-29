«Рубин» вставит палки в колеса «Зениту», «Ахмат» даст пощечину «Спартаку»? Анонс тура РПЛ

Вчера стартовал 22-й тур РПЛ, который открыл матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» (1:5). Интересно будет понаблюдать, проиграет ли «Зенит» «Рубину» у себя дома, как весной того года, и отдалится ли еще дальше от чемпионства. И даст ли набравший ход «Ахмат» пощечину «Спартаку». О ключевых интригах тура - в материале «ТИ-Спорта».





фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» вставит палки в колеса «Зениту», как в том году?

Наверняка многие помнят, как весной прошлого года «Рубин» сенсационно обыграл «Зенит» (2:0) в Санкт-Петербурге. Рашид Рахимов тогда сказал: «Порядок бьет класс!», зайдя в раздевалку. Ждать ли интриги сейчас?

Казанцы этой весной уже приятно удивляли победой над «Спартаком» (2:1). Тогда «Рубин» показал образцовый футбол в первом тайме и удержал счет во втором, остановив клуб, который шел с серией из семи побед в РПЛ. А вот «сине-бело-голубые» после зимней паузы играют слабовато. Так, команда Сергея Семака сыграла вничью с ЦСКА (0:0) и уступила в важнейшем матче «красно-белым» (1:2). Победы петербуржцы добились лишь в игре с «Факелом» (2:0). И плюсом к этим трудностям идет внутренний конфликт Семака с Максимом Глушенковым, о котором мы сообщали ранее.

Одной из главных причин поражения «Зенита» от «Спартака» был прессинг со стороны столичной команды. Казалось бы, казанцы могут пойти по уже протоптанной тропе и применить ту же тактику. Причем «Рубин» подобным образом уже победил «красно-белых», высоко прессингуя оппонента. Однако есть один нюанс: прессинг «Спартака» против «сине-бело-голубых» во многом сработал благодаря тому, что у петербуржцев тогда не играл дисквалифицированный Вендел. А он – футболист, который за счет своей техники может разбить прессинг соперника, протащив мяч в чужую штрафную. На встречу с «Рубином» Семак вряд ли оставит бразильца на скамейке, зная о том, как казанцы умеют прессинговать и как из-за давления страдает «Зенит».

К слову о «Рубине». Команда Рахимова заплатила за победу над «Спартаком» травмой Богдана Йочича. На замену ему есть лишь возрастные Олег Иванов и Александр Зотов, молодые Никита Васильев и Марат Апшацев.

В общем, обе команды подходят к матчу с разными проблемами. «Рубин» действительно имеет шансы обыграть петербуржцев, если выстроит «бетон» в защите и будет хорошо работать на контратаках. В прошлом году казанцы благодаря этому и обыграли петербуржцев. «Сине-бело-голубые» же смогут вскрыть оборону «Рубина» благодаря комбинациям, как это было в летнем матче (4:0), когда петербуржцы исполнили «жога бониту» и открыли счет. Посмотрим, какая команда подготовится к матчу лучше.

Фото: spartak.com

«Ахмат» даст пощечину «Спартаку»?

Еще одним интересным матчем этой недели будет противостояние «Ахмата» со «Спартаком». Минувшим летом «красно-белые» показали неубедительное выступление с грозненцами, сыграв у себя дома в безголевую ничью 0:0. А «Ахмат» тогда, на минуточку, шел на 14-й строчке РПЛ из 16-и. Изменится ли что-то сейчас?

Стоит напомнить, что грозненцы сейчас выступают куда лучше, чем в начале сезона. Они не проигрывают на протяжении пяти матчей. Они хорошо сыграли с «Локомотивом» (1:1) в Черкизово и в целом были близки к победе к той игре. Плюс в игре с «железнодорожниками» еще не играл Лечи Садулаев. А также они дали пощечину «Краснодару» (2:1), выбив их из Кубка России.

Что касается «Спартака», то они в этом противостоянии выступают явным фаворитом. Однако к нему «красно-белые» подходят с кадровыми проблемами. В игре прошлого тура с «Зенитом» левый защитник «Спартака» Олег Рябчук получил желтую карточку. из-за перебора «горчичников» он пропустит встречу с «Ахматом». Рябчук – ключевой игрок московской команды в этом сезоне. Он пропустил лишь первый матч с «Оренбургом» (0:1), а во всех остальных 20-и турах выходил в старте, причем 18 игр он отыграл от звонка до звонка. На замену ему есть португалец Рикарду Мангаш, которого мы видели лишь на Зимнем кубке РПЛ и Кубке России.

Еще один ключевой аспект – «Спартаку» обязательно нужна победа в этом матче. Как мы писали ранее, «красно-белые» отыграли все встречи с конкурентами из топ-3 – «Краснодаром» и «Зенитом». Больше команда Деяна Станковича напрямую на положение своих оппонентов в чемпионской гонке повлиять не может, поэтому ей остается забирать очки во всех играх и надеяться на осечки «быков» и петербуржцев.

С большей долей вероятности обе команды выйдут на матч заряженными. «Спартаку», повторимся, необходима победа, а «Ахмату» нужно постараться убраться подальше от зоны вылета. В данный момент они идут на 14-м месте – в зоне плей-офф на выбывание. Конечно, «красно-белые» выглядят фаворитами. Но от грозненцев можно ждать сюрприза, учитывая, что левый фланг обороны «Спартака» ослаб.

Фото: pfc-cska.com

Что насчет других клубов?

Интересно обратить внимание на игру ЦСКА с махачкалинским «Динамо». Этой весной команда Марко Николича отыграла четыре матча в рамках РПЛ и Кубка России, где трижды победила и один раз сыграла вничью. Махачкалинцы же начали весну довольно рвано. Сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), но затем крупно уступили московскому «Динамо» (0:4). А в прошлом туре с идентичным счетом разгромили «Крылья Советов» (4:0).

Интерес к матчу подогревает то, что у ЦСКА все еще похрамывает нападение. Новичок Алеррандро, купленный зимой, на поле в рамках РПЛ почти не появлялся, выйдя лишь единожды на 82-й минуте игры с «Химками» (1:0). А махачкалинцы как раз славятся своей хорошей обороной. Разгрома от «бело-голубых», скорее, исключение. Команда Хасанби Биджиева за 21 матч в Премьер-лиге пропустила лишь 22 мяча, что ставит ее на пятое место по этому показателю после «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА.

Лидирующий «Краснодар» будет сражаться с «Факелом». Для коллектива Мурада Мусаева это хороший шанс сохранить отрыв от второго места. Для «огнеопасных» это будет тяжелый матч, поскольку игра с сильным противником будет проходить в гостях. Посмотрим, не допустят ли «быки» осечку в игре с предпоследней командой таблицы.

Кстати, о чемпионской гонке. В нее еще может вернуться московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички будут играть с «Оренбургом» у себя дома. Отставание «бело-голубых» от первого места составляет лишь семь очков, поэтому маломальские шансы у них еще есть. Главное – не потерять очки в матче с оренбуржцами, которые находятся на последнем месте в таблице.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru