Матч «Ростов» — «Рубин» пройдет на «Ростов‑Арене» с ограничениями по вместимости

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Матч 4‑го тура Альфа‑Банк РПЛ между «Ростовом» и «Рубином» состоится на «Ростов‑Арене», но с ограничениями по вместимости. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент лиги Александр Алаев.

Матч 3‑го тура «Ростов» — ЦСКА был перенесен из Ростова‑на‑Дону из‑за повреждения инфраструктуры стадиона после стихийного бедствия. Однако предстоящая игра с казанским клубом пройдет на домашней арене ростовчан, хотя и не при полных трибунах.

«Матч с "Рубином" пройдет на "Ростов Арене" с определенными ограничениями по вместимости», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Встреча «Ростов» — «Рубин» запланирована на 15 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.