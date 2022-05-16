«Рубин» установил антирекорд по количеству очков за всю историю выступлений клуба в РПЛ

После разгромного поражения от «Урала» со счетом 0:3 в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги «Рубин» установил антирекорд по количеству набранных очков за всю историю выступлений казанского клуба в высшем дивизионе страны.

Так, по итогам 29 туров в активе команды Леонида Слуцкого имеется 29 очков. В случае победы в заключительном 30 туре над «Уфой» казанцы наберут в лучшем случае 32 очка, что является антирекордом «Рубина» за 20-летнюю историю выступлений клуба в Премьер-лиге.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд составлял 33 очка. Такое количество баллов «Рубин» набирал дважды: в сезоне 2004 под руководством Курбана Бердыева и в сезоне 2015/16 под руководством Валерия Чалого.

Также, в лучшем случае, казанцы смогут претендовать лишь на 11-е место по итогам сезона. Что также станет повторением худшего показателем клуба в истории. Такой результат «Рубин» демонстрировал лишь раз. В сезоне 2018/19, когда в первой половине сезона командой руководил Роман Шаронов, а во второй Леонид Слуцкий.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках последнего 30-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 21 мая казанцы на домашнем поле сыграют против «Уфы». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание от зоны вылета составляет всего 2 балла.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала шансы «Рубина» не вылететь в ФНЛ.