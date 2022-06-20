«Рубин» сыграет в Казани первый товарищеский матч после вылета в ФНЛ

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с «Акроном» в рамках подготовки к старту сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Стоит отметить, что для казанского клуба эта игра станет первой в нынешнем межсезонье и первой после вылета из Премьер-лиги.

Напомним, встреча состоится на базе «Рубина» в Соцгороде и начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее стал известен календарь первых пяти матчей «Рубина» в чемпионате Футбольной национальной лиги сезона 2022/23.

Так, в первом туре ФНЛ казанцы на домашнем поле «Ак Барс» арены сыграют с московской «Родиной», а первое для «Рубина» татарстанское дерби сезона состоится в Нижнекамске в четвертом туре против «Нефтехимика».

1-й тур: «Рубин» – «Родина» (Москва)

2-й тур: «Енисей» (Красноярск) – «Рубин»

3-й тур: «Рубин» – «Уфа» (Уфа)

4-й тур: «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Рубин»

5-й тур: «Рубин» – «Кубань» (Краснодар)