«Рубин» сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске в матче 4-го тура Первой лиги

Сегодня «Рубин» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» в матче 4-го тура Первой лиги.

После трех туров обе команды поочередно проиграли, выиграли, а также сыграли вничью и по итогу, имеют в своих активах по четыре набранных очка.

Первое татарстанское дерби сезона для «Рубина» обслужит судейская бригада во главе с Артемом Галимовым.

Напомним, последний официальный матч между клубами из Татарстана состоялся в октябре 2002-го в чемпионате Первой лиги и завершился победой казанского клуба (2:0). После этого команды не встречались в официальных играх более 20 лет.

Стоит отметить, что сегодняшняя встреча состоится на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске, она начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее челнинский «КАМАЗ» сыграл вничью с «Краснодаром-2» и сохранил лидерство в турнирной таблице Первой лиги.