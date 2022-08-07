«КАМАЗ» сыграл вничью с «Краснодаром-2» и сохранил лидерство в Первой лиге

Челнинский «КАМАЗ» сыграл вничью со счетом 1:1 против «Краснодара-2». Игра против краснодарского клуба стала для подопечных Владимира Клонцака четвертой в рамках сезона Первой лиги. В первых трех турах «автозаводцы» оказались сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (1:0), хабаровского СКА (3:2) и краснодарской «Кубани» (1:0).

В матче против южан ворота челнинцев в четвертый раз подряд занял голкипер Алексей Мамин, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Руслан Аюкин.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

Первая половина игры осталась за «КАМАЗом». Несмотря на то, что обе команды поочередно владели территориальным преимуществом, первыми ворота соперников распечатали хозяева. На 28 минуте с передачи Александра Гаглоева гол забил Валентин Пальцев.

Во второй половине игры краснодарцы забрали инициативу в свои руки и уже на 55 минуте усилиями Дмитрия Пивоварова сравняли счет. К сожалению, на большее команд не хватило, а игра так и завершилась ничьей – 1:1.

После четырех туров «КАМАЗ» с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Идущего вторым «Енисея» челнинцы опережают на два очка.

В пятом туре чемпионата Первой лиги «автозаводцы» сыграют в гостях против ульяновской «Волги». Игра состоится 14 августа в 18:00 по московскому времени.