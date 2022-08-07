«КАМАЗ» сыграл вничью с «Краснодаром-2» и сохранил лидерство в Первой лиге
Челнинский «КАМАЗ» сыграл вничью со счетом 1:1 против «Краснодара-2». Игра против краснодарского клуба стала для подопечных Владимира Клонцака четвертой в рамках сезона Первой лиги. В первых трех турах «автозаводцы» оказались сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (1:0), хабаровского СКА (3:2) и краснодарской «Кубани» (1:0).
В матче против южан ворота челнинцев в четвертый раз подряд занял голкипер Алексей Мамин, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Руслан Аюкин.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
Первая половина игры осталась за «КАМАЗом». Несмотря на то, что обе команды поочередно владели территориальным преимуществом, первыми ворота соперников распечатали хозяева. На 28 минуте с передачи Александра Гаглоева гол забил Валентин Пальцев.
Во второй половине игры краснодарцы забрали инициативу в свои руки и уже на 55 минуте усилиями Дмитрия Пивоварова сравняли счет. К сожалению, на большее команд не хватило, а игра так и завершилась ничьей – 1:1.
После четырех туров «КАМАЗ» с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Идущего вторым «Енисея» челнинцы опережают на два очка.
В пятом туре чемпионата Первой лиги «автозаводцы» сыграют в гостях против ульяновской «Волги». Игра состоится 14 августа в 18:00 по московскому времени.
«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0 (0:0, 0:0)
Стартовый состав «КАМАЗа»: Мамин – Аюкин, Толстопятов, Полюткин, Абрамов – Кириллов, Свежов, Пальцев – Гаглоев, Голятов, Шамкин