«Рубин» сыграет с «Кубанью» в Казани в матче 5-го тура Первой лиги

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с «Кубанью» в матче 5-го тура Первой лиги.

После четырех туров подопечные Леонида Слуцкого с 5 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. В свою очередь, краснодарский клуб имеет в своем активе на 2 балла больше и идет в таблице восьмым.

Первое татарстанское дерби сезона для «Рубина» обслужит судейская бригада во главе с Игорем Паниным.

Напомним, последний официальный матч между клубами состоялся в марте 2016-го в чемпионате Российской Премьер-лиги и завершился победой казанского клуба (1:0). После этого команды не встречались в официальных играх более 6 лет.

Стоит отметить, что сегодняшняя встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, она начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее челнинский «КАМАЗ» обыграл ульяновскую «Волгу» и сохранил лидерство в турнирной таблице Первой лиги.