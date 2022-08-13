«КАМАЗ» победил в Ульяновске «Волгу» и продолжил лидировать в первой лиге

Сегодня неожиданный лидер чемпионата первой лиги набережночелнинский «КАМАЗ» обыграл в Ульяновске «Волгу» со счетом 2:0 и сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице. Оба гола гости забили после перерыва.

Несмотря на то, что гости приехали в Ульяновск в роли лидера, а хозяева без единой победы являлись аутсайдерами, первый тайм прошел с большим территориальным преимуществом «Волги». Ульяновцы подали четыре угловых, челнинцы — один. Другое дело, что хорошо организованная оборона «КАМАЗа» сбоев не допустила, спокойно справившись с примитивным натиском хозяев. Играя от обороны автозаводцы создали реальный голевой момент в середине тайма, но Виктор Свежов из выгоднейшей позиции безо всяких помех пробил неточно.

Во втором тайме первая же атака «КАМАЗа» стала результативной. Навес с правого фланга во вратарскую, удар головой метров с четырех Сергея Серченкова — 0:1. Следствие активизации наступательных действий гостей. Пятый тур подряд челнинцы забивают первыми. Через 15 минут последовал еще один навес с правого фланга, и Владлен Бабаев в упор, в касание замкнул удобную передачу, 0:2. Все попытки ульяновцев переломить ход встречи успехом не увенчались. Автозаводцы уверенно контролировали игру вплоть до финального свистка, подтвердив свое лидерское реноме.

«Волга» (Ульяновск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:2 (0:0). Голы забили: Серченков (53), Бабаев (68). Предупреждены: Герюгов, Кротов - Толстопятов.

«КАМАЗ»: Мамин, Мохаммад, Толстопятов, Полюткин, Аюкин, Пальцев (Бадртдинов, 85), Свежов, Кириллов (Таликин, 46), Бабаев (Кирсанов, 80), Гаглоев (Шамкин, 59), Серченков (Голятов, 59).

После пяти туров в активе «КАМАЗа» стало 13 очков, первое место. В следующем туре 21 августа челнинцы примут на своем поле тольяттинский «Акрон».