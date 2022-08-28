«Рубин» сыграет с «КАМАЗом» в Казани в матче 7-го тура Первой лиги

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с «КАМАЗом» в матче 7-го тура Первой лиги.

После шести туров подопечные Леонида Слуцкого с 11 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. В свою очередь, челнинский клуб имеет в своем активе 16 баллов и лидирует в турнирной таблице Первой лиги.

Второе татарстанское дерби сезона для казанцев обслужит судейская бригада во главе с Романом Сафьяном.

Стоит отметить, что встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, она начнется в 18.00 по московскому времени.

Напомним, накануне еще один татарстанский коллектив, нижнекамский «Нефтехимик» в гостях оказался сильнее астраханского «Волгаря» (1:0).