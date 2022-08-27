«Нефтехимик» победил в Астрахани «Волгарь»

В очередном матче чемпионата Первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» сегодня обыграл в Астрахани «Волгарь» со счетом 1:0. Единственный гол забил Мераби Уридия.

В первом тайме при территориальном преимуществе астраханцев игра в целом была равной. Но по разу вратарям пришлось всерьез выручить свои команды. Запомнился, в частности, мощнейший удар под перекладину со штрафного в исполнении Давида Хубаева на 41-й минуте.

После перерыва игра поначалу протекала в столь же спокойном ритме. Пока не взял игру на себя Мераби Уридия. Форвард гостей добежал до чужой штрафной и неотразимо пробил в дальний угол, 0:1.

В следующем туре 4 сентября на своем поле нижнекамцы примут ярославский «Шинник».

«Волгарь» (Астрахань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)

Гол забил Уридия (54)

«Нефтехимик»: Обухов, Ширяев, Калугин, Бердников, Ситдиков, Галиулин (Янушковский, 80), Москвичев (Черкес, 62), Безруков (Терехов, 88), Хубаев, Лайкин (Школик, 80), Уридия (Зорин, 89).