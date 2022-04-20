«Рубин» сразится с «Енисеем» за выход в полуфинал Кубка России

Сегодня казанский «Рубин» сыграет в Красноярске с местным «Енисеем» в четвертьфинале Кубка России по футболу. Начало матча в 14:30 по московскому времени.

Победитель матча выйдет в полуфинальную стадию Кубка России.

Встречу обслужит бригада арбитров в следующем составе: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.

В последнем матче чемпионата России «Рубин» сыграл вничью (1:1) с московским «Спартаком» на выезде. Команда Леонида Слуцкого занимает 12-е место в таблице РПЛ. До зоны стыковых матчей одно очко, на 13-м месте располагаются подмосковные «Химки».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал об итогах победы «Рубина» над «Спартаком» в SMM-битве, а также ничьей команд на футбольном поле.