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Спорт
20 апреля 2022  11:47
Артур Халилуллов

«Рубин» сразится с «Енисеем» за выход в полуфинал Кубка России

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Сегодня казанский «Рубин» сыграет в Красноярске с местным «Енисеем» в четвертьфинале Кубка России по футболу. Начало матча в 14:30 по московскому времени.

Победитель матча выйдет в полуфинальную стадию Кубка России.

Встречу обслужит бригада арбитров в следующем составе: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко. 

В последнем матче чемпионата России «Рубин» сыграл вничью (1:1) с московским «Спартаком» на выезде. Команда Леонида Слуцкого занимает 12-е место в таблице РПЛ. До зоны стыковых матчей одно очко, на 13-м месте располагаются подмосковные «Химки».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал об итогах победы «Рубина» над «Спартаком» в SMM-битве, а также ничьей команд на футбольном поле.

#Рубин #леонид слуцкий #футбол #кубок России #РПЛ
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