«Рубин» проведет сезон 2022/23 в ФНЛ в форме от немецкого производителя

«Рубин» следующий сезон будет играть в форме от компании Jako. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова представителя пресс-службы клуба.

«От "Рубина" технический спонсор Jako не уходит. Клуб продолжит выступать в следующем сезоне в форме этого производителя», – говорится в заявлении пресс-службы «Рубина».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стоит отметить, что казанский клуб работает с немецким производителем спортивной формы, начиная с сезона 2016/17.

Ранее стало известно, что «Рубин» занял пятое место по посещаемости в Российской Премьер-лиге сезона 2021/22.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Футбольную национальную лигу.