«Рубин» попал в топ-5 самых посещаемых клубов РПЛ сезона 2021/22

«Рубин» занял пятое место по посещаемости в Российской Премьер-лиге сезона 2021/22. К такому выводу пришел Metaratings, который провел исследование на предмет посещаемости клубов Восточной Европы.

Так, средняя посещаемость домашних матчей казанского клуба в минувшем сезоне РПЛ составила 7.536 тыс. зрителей, что является пятым показателем в лиге.

Первое место в данном рейтинге занял «Зенит». Средняя посещаемость питерского клуба в матчах национального чемпионата – 20.401 тыс. зрителей. Это первый показатель по стране и третий в Восточной Европе после украинского «Металлиста» и польского «Леха».

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 20.401 «Краснодар» (Краснодар) – 11.448 «Динамо» (Москва) – 10.774 «Ростов» (Ростов) – 7.948 «Рубин» (Казань) – 7.536

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее «Рубин» пополнился сразу пятью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым и Артемом Поповым.