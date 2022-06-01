«Рубин» попал в топ-5 самых посещаемых клубов РПЛ сезона 2021/22
«Рубин» занял пятое место по посещаемости в Российской Премьер-лиге сезона 2021/22. К такому выводу пришел Metaratings, который провел исследование на предмет посещаемости клубов Восточной Европы.
Так, средняя посещаемость домашних матчей казанского клуба в минувшем сезоне РПЛ составила 7.536 тыс. зрителей, что является пятым показателем в лиге.
Первое место в данном рейтинге занял «Зенит». Средняя посещаемость питерского клуба в матчах национального чемпионата – 20.401 тыс. зрителей. Это первый показатель по стране и третий в Восточной Европе после украинского «Металлиста» и польского «Леха».
- «Зенит» (Санкт-Петербург) – 20.401
- «Краснодар» (Краснодар) – 11.448
- «Динамо» (Москва) – 10.774
- «Ростов» (Ростов) – 7.948
- «Рубин» (Казань) – 7.536
Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Футбольную национальную лигу.
Ранее «Рубин» пополнился сразу пятью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым и Артемом Поповым.