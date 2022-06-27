«Рубин» проведет контрольную игру с «Крыльями Советов» в формате 3 таймов

Пресс-служба «Рубина» анонсировала проведение контрольного матча против «Крыльев Советов».

Стоит отметить, что встреча пройдет в нестандартном формате из 3 таймов по 35 минут.

Игра состоится 28 июня в Казани. Начало матча — 15:00 по московскому времени.

Напомним, самарские «Крылья» в данный момент находятся в столице Татарстана, где готовятся к старту сезона Российской Премьер-лиги. Игра против «Рубина» станет для клуба из Самары первым на тренировочном сборе.

Для казанцев эта игра станет уже третьей на сборах. Ранее «Рубин» разгромил в контрольной игре «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 5:0 и со счетом 1:0 победил тольяттинский «Акрон».