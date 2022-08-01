«Рубин» примет «Уфу» в Казани в матче 3-го тура Первой лиги

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с «Уфой» в матче 3-го тура Первой лиги.

После двух туров обе команды поочередно проиграли и выиграли по одному матчу и имеют в своих активах по 3 очка.

Татаро-башкирское дерби обслужит судейская бригада во главе с Олегом Соколовым.

Напомним, последний официальный матч между клубами из столицы Татарстана и Башкортостана состоялся в заключительном 30-м туре минувшего сезона Российской Премьер-лиги и завершился победой «Уфы» (2:1).

Стоит отметить, что сегодняшняя стреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена», она начнется в 20.00 по московскому времени.

Ранее челнинский «КАМАЗ» одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Первой лиги.