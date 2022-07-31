«КАМАЗ» одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Первой лиги

Стартовавшие в чемпионате первой лиги с двух побед, челнинцы стали сенсацией сезона. И сегодня в Краснодаре автозаводцы обыграли «Кубань» со счетом 1:0.

Напомним, по итогам прошлого сезона «КАМАЗ» вылетел из чемпионата ФНЛ, но команде повезло. Снялся с турнира «Спартак-2», чье место и заняли челнинцы.

В первом тайме кубанцы, которых возглавляет Роберт Евдокимов, ставший звездой в конце прошлого века именно в рядах «КАМАЗа», затем тренировавший автозаводцев, игравший в Челнах вместе с нынешним наставником челнинцев Владимиром Клонцаком, быстро обозначили свои агрессивные намерения. Гости отвечали острыми контратаками. Словом, до перерыва никто на гол не наиграл, 0:0.

Во втором тайме рисунок игры не поменялся. Территориальное преимущество было за «Кубанью», а игра равной. Но за пять минут до финального свистка в хозяйскую штрафную ворвался Владлен Давыдов. Раз финт, два, удар щекой в дальний угол — 0:1. «Кубань» пропустила первый гол в чемпионате, а «КАМАЗ» одержал третью победу подряд.

В следующем туре 7 августа «КАМАЗ», который после трех туров Первой лиги идет на первом месте, примет дома «Краснодар-2».

«Кубань» (Краснодар) – «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:1 (0:0). Гол забил Бабаев (86). Предупреждены: Махатадзе, Сидоров, Голосов — Кириллов, Абрамов, Аюкин.

«КАМАЗ»: Мамин, Пальцев (Моххамад, 94), Толстопятов, Полюткин, Аюкин, Абрамов, Таликин, Кириллов (Свежов, 63), Гаглоев (Кирсанов, 85), Голятов (Серченков, 63), Шамкин (Бабаев, 63).