«КАМАЗ» одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Первой лиги
Стартовавшие в чемпионате первой лиги с двух побед, челнинцы стали сенсацией сезона. И сегодня в Краснодаре автозаводцы обыграли «Кубань» со счетом 1:0.
Напомним, по итогам прошлого сезона «КАМАЗ» вылетел из чемпионата ФНЛ, но команде повезло. Снялся с турнира «Спартак-2», чье место и заняли челнинцы.
В первом тайме кубанцы, которых возглавляет Роберт Евдокимов, ставший звездой в конце прошлого века именно в рядах «КАМАЗа», затем тренировавший автозаводцев, игравший в Челнах вместе с нынешним наставником челнинцев Владимиром Клонцаком, быстро обозначили свои агрессивные намерения. Гости отвечали острыми контратаками. Словом, до перерыва никто на гол не наиграл, 0:0.
Во втором тайме рисунок игры не поменялся. Территориальное преимущество было за «Кубанью», а игра равной. Но за пять минут до финального свистка в хозяйскую штрафную ворвался Владлен Давыдов. Раз финт, два, удар щекой в дальний угол — 0:1. «Кубань» пропустила первый гол в чемпионате, а «КАМАЗ» одержал третью победу подряд.
В следующем туре 7 августа «КАМАЗ», который после трех туров Первой лиги идет на первом месте, примет дома «Краснодар-2».