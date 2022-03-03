«Рубин» примет «Ротор» в 1/8 финала Кубка России по футболу

«Рубин» и «Ротор» проведут в Казани матч 1/8 финала Кубка России по футболу. Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 19:00 по московскому времени.

Для клуба из Волгограда этот матч станет первым официальным в 2022-м календарном году.

Казанцы, в свою очередь, на прошлой неделе в гостях проиграли питерскому «Зениту» (2:3) в матче чемпионата России по футболу. Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала материал по итогам игры в Санкт-Петербурге.

Сегодняшний матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

В прошлом розыгрыше Кубка России «Рубин» выбыл из турнира на стадии группового турнира, проиграв в гостях хабаровскому СКА.