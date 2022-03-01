Питерская драма: Мусаев подарил победу «Зениту», а «Рубин» уехал в Казань ни с чем

Первый матч «Рубина» после зимней паузы уместил в себя событий на несколько туров вперед: дубль Лисаковича в первой же официальной игре, удаление Мусаева в матче против родной команды и драма последних минут. Как сложился для команды Слуцкого рестарт сезона в Санкт-Петербурге - читайте в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Несмотря на сентябрьское поражение от «Зенита» на «Центральном», в котором команда Сергея Семака переехала «Рубин» целиком и полностью, многие поклонники казанского клуба связывали с игрой на «Газпром-Арене» неприлично большие ожидания. Все-таки еще свежи в памяти две победы над сине-бело-голубыми прошлого сезона, а в умах болельщиков до сих пор не улетучился образ «Рубина» этакого Робин Гуда и грозы лидеров фаворитов из прошлого сезоне. По факту же у команды Слуцккого в этом сезоне лишь поражения в четырех играх против «Динамо» и «Зенита». Нынешняя же игра в Питере очень напомнила поражение от москвичей в Казани. Не только по счету, но еще и по сюжету: могли не проиграть, но проиграли заслуженно.

В первой же официальной игре после перерыва в стартовом составе «Рубина» оказалось сразу три дебютанта Фото: rubin-kazan.ru

Три разных дебюта

В первой же официальной игре после перерыва в стартовом составе «Рубина» появились сразу три дебютанта: Александр Ломовицкий, Константин Кучаев и Виталий Лисакович. Наверное, именно в таком порядке можно оценить и степень их успешности в матче против «Зенита».

Воспитанник красно-белых Ломовицкий в игру откровенно не вошел: на позиции крайнего защитника он совершил всего два оборонительных действия (1 отбор и 1 перехват), а также привез чистейший одиннадцатиметровый. В своем дебютном матчем за «Рубин» Ломовицкий продемонстрировал все то, за что его и «полюбили» фанаты «Спартака». Футболист явной фланговой направленности не может раскрыть себя ни в роли вингера (плохая реализация), ни в роли фулбэка (посредственная игра в обороне). Стоит лишь напомнить, что за трансфер 24-летнего россиянина казанцы заплатили не только 1,5 миллионами евро, но и почти бесплатной продажей собственного воспитанника Даниила Степанова.

Однако, по Ломовицкому есть и альтернативные мнения. Известный футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом спортивной редакции ИА «Татар-информ» предположил, что трансфер футболиста сильно недооценён.

В своем дебютном матче за «Рубин» Ломовицкий продемонстрировал все то, за что его и «полюбили» фанаты «Спартака» Фото: rubin-kazan.ru

«Ломовицкого почему-то все списали, а ведь он хорошего уровня игрок. Да, в «Спартаке» его травили, но я думаю, в «Рубине» он себя способен проявить так, что может дорасти и до уровня национальной сборной. Причем вне зависимости от того, на какой позиции он будет играть в системе Леонида Слуцкого», - заявлял Сафонов в большом интервью незадолго до рестарта чемпионата.

Возможно это и так, на зимних сборах прогресс экс-футболиста «Спартака», действительно, прослеживался от матча к матчу. И если уже закрыть тему Степанова, то нужно смотреть, сильнее ли прямо сейчас Ломовицкий того же Зотова? Не факт, но как минимум, перспективнее и моложе.

По аналогии с Ломовицким, игра Кучаева также многое показала уже в дебютной встрече. Например, почему за ним на протяжении полутора лет столь усердно бегали Олег Яровинский и Слуцкий. Несмотря на дубль Лисаковича и красную карточку Леона Мусаева, «персоной матча» в составе казанцев стоит назвать именно экс-полузащитника ЦСКА.

Долгосрочный вылет из-за травмы Ин Бома уже не кажется столь серьезной проблемой - появился тот, кто вполне может его заменить Фото: rubin-kazan.ru

При переходе в казанский клуб роль россиянина в системе Слуцкого оставалась загадкой, все-таки в армейском клубе Константин на какой только позиции и не играл. Но что на сборах, что в игре с «Зенитом» - игра Кучаева на позиции бокс-ту-бокс - это просто «вау». 23-летний россиянин был хорош не только в обороне (5 перехватов и 3 отбора - лучшие показатели за матч среди всех футболистов), но и в организации атак (голевая передача на второй гол Лисаковича).

Теперь уже долгосрочный вылет из-за травмы Хвана Ин Бома не кажется столь серьезной проблемой - появился тот, кто вполне может его заменить. С другой стороны, хотелось бы взглянуть на треугольник в полузащите Абильдгор - Кучаев - Ин Бом с последним на острие. Свои лучшие матчи за «Рубин» кореец проводил именно в подобной структуре, когда на месте центрального из центральных еще играл Шатов. Но пока что в строю из этой троицы находится лишь Кучаев.

Последний из плеяды дебютантов, Лисакович, на самом деле тоже кое-что показал. А именно то, что хотел видеть Слуцкий в «Рубине» еще со времен своего прихода в клуб. Не случайно первым же трансфером казанцев с новым главным тренером стал Иван Игнатьев, команды Слуцкого всегда играли от невысоких и юрких нападающих. В ЦСКА был Думбия, в «Халле» Кэмпбелл, в «Витессе» Линссен, в «Рубине» Игнатьев - рост каждого из них составляет не больше 180 сантиметров. Но Иван в Казани так и не заиграл, вместо него пришел Лисакович и в первом же матче оформил дубль.

Два своих удара за 72 минуты Лисакович завершил голом. Какая еще оценка необходима нападающему, кроме забитых мячей? Фото: rubin-kazan.ru

Не сказать, что сам Виталий выдал какую-то великолепную игру, но два своих удара за 72 минуты он завершил голом. Какая еще оценка необходима нападающему, кроме забитых мячей? Хочется верить, что резвый дебют придаст белорусскому форварду еще больше уверенности. Андерсу Дрейеру в свое время хет-трик с «Уралом» неплохо так помог - датчанин до сих пор лучший бомбардир «Рубина» в этом сезоне.

Драма Мусаева: выдал возможно лучший матч в карьере, но стал его антигероем

Что по самой игре, то стоит констатировать, что проиграл «Рубин» вполне заслуженно, но при удачном стечении обстоятельств мог увезти из Питера очки, и даже не одно. «Зенит» же сейчас, действительно, силен и делать на его фоне большие командные выводы по одной конкретной игре не стоит. Персональные - да, командные - точно нет. Единственное, вновь начинает беспокоить дисциплина, которая во многом и сыграла свою роль в концовке игры. «Рубин» и без того является лидером по желтым карточкам в РПЛ, а глупейшее удаление Мусаева - уже не первый апогей.

Сам же Мусаев, если вычесть последнюю десятиминутку, был очень неплох и выдал, без преувеличения, возможно свою лучшую игру в карьере, все-таки больших матчей у него было пока не так много. Символично, что сделал он это на газоне своего родного стадиона, став по итогу антигероем матча. «Зенит» дожал в самой концовке и вполне предсказуемо забил. «Рубин» же мог спасти матчи и сравнять счет на 95 минуте, но на месте футболиста в момент удара с двух метров по воротам оказался Александр Зуев. Вспоминаем промах по пустым воротам на зимних сборах и все становится на свои места.

«Рубин» уехал из Санкт-Петербурга ни с чем, но, кажется, находится на правильном пути Фото: rubin-kazan.ru

Вся надежда на Кубок России

«Рубин» уехал из Санкт-Петербурга ни с чем, но, кажется, находится на правильном пути. Правда путь этот в нынешнем сезоне вряд ли приведет команду Слуцкого выше 8-го места, слишком уж много очков было растеряно в осенней части сезона. Теперь вся надежда на Кубок России - сделать ставку на этот турнир в данной ситуации будет единственным грамотным решением. Возможно поэтому приберегли и Оливера Абильдгора, о травме которого не было не сказано ни слова. Когда такое было, но игра 1/8 финала Кубка против «Ротора» сейчас видится даже важнее матча чемпионата с «Зенитом».



Российская Премьер-Лига. 28 февраля. «Газпром Арена»

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) – 3:2 (0:0)

1:0 – Альберто, 49

2:0 – Сутормин, 55

2:1 – Лисакович, 61

2:2 – Лисакович, 67

3:2 – Сергеев, 90+2

«Зенит»: Одоевский, Сутормин (Мостовой), Чистяков, Сантос, Круговой (Ерохин), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба, Юри Алберто (Сергеев)



«Рубин»: Дюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий (Уремович), Мусаев, Кучаев (Апшацев), Хакшабанович, Дрейер (Зуев), Кварацхелия (Бакаев), Лисакович (Онугха).