«Рубин» показал Артема Дзюбу на афише к матчу с «Кубанью»

«Рубин» опубликовал в своих соцсетях афишу на матч против краснодарской «Кубани», который пройдет в Казани 15 августа.

Изображение выдержано в стиле ретро. «Хочешь окунуться в прошлое? Отмотаем время назад на игре с «Кубанью», - подписана афиша.

Отметим, что на ней изображен бывший нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба. Футболист в последнее время поддерживает форму в расположении «Рубина» и ищет новый клуб для продолжения карьеры.

После четырех туров казанский клуб с 5 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиге.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о необходимости срочной отставки Леонида Слуцкого.