news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
10 августа 2022  18:28
Артур Халилуллов

«Рубин» показал Артема Дзюбу на афише к матчу с «Кубанью»

news_top_970_100

«Рубин» опубликовал в своих соцсетях афишу на матч против краснодарской «Кубани», который пройдет в Казани 15 августа.

Изображение выдержано в стиле ретро. «Хочешь окунуться в прошлое? Отмотаем время назад на игре с «Кубанью», - подписана афиша.

Отметим, что на ней изображен бывший нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба. Футболист в последнее время поддерживает форму в расположении «Рубина» и ищет новый клуб для продолжения карьеры.

После четырех туров казанский клуб с 5 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиге.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о необходимости срочной отставки Леонида Слуцкого.

#артем дзюба #Рубин #первая лига #футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100