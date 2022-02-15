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Спорт
15 февраля 2022  11:20
Дамир Садриев

«Рубин» подписал контракт с защитником челнинского КАМАЗа Егором Тесленко

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«Рубин» заключил контракт с центральным защитником КАМАЗа Егором Тесленко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист присоединился к казанскому клубу в начале января и в течение трех тренировочных сборов находился на просмотре, в то время как права на 21-летнего россиянина находились у клуба из Набережных Челнов.

В этом сезоне Футбольной Национальной Лиги в составе КАМАЗа Тесленко принял участия в 23 матчах, в которых отметился 5 забитыми мячами. На сборах с «Рубином» отличился голом в ворота воронежского «Факела». «Transfermarkt» оценивает игрока в 500 тысяч евро. 

Напомним, ранее подопечные Леонида Слуцкого одержали свою первую победу на тренировочных сборах в Турции, разгромив самарские «Крылья Советов» со счетом 5:0. 

#фк рубин #Футбол
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