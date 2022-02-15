«Рубин» подписал контракт с защитником челнинского КАМАЗа Егором Тесленко

«Рубин» заключил контракт с центральным защитником КАМАЗа Егором Тесленко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист присоединился к казанскому клубу в начале января и в течение трех тренировочных сборов находился на просмотре, в то время как права на 21-летнего россиянина находились у клуба из Набережных Челнов.

В этом сезоне Футбольной Национальной Лиги в составе КАМАЗа Тесленко принял участия в 23 матчах, в которых отметился 5 забитыми мячами. На сборах с «Рубином» отличился голом в ворота воронежского «Факела». «Transfermarkt» оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, ранее подопечные Леонида Слуцкого одержали свою первую победу на тренировочных сборах в Турции, разгромив самарские «Крылья Советов» со счетом 5:0.